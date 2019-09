WeWork unterzeichnet Mietvertrag für weitere 13.500 m² in Berlin

Der globale Anbieter für flexible Bürolösungen WeWork setzt seinen Expansionskurs weiter fort und hat insgesamt 13.500 m² Bürofläche im Stadtbezirk Berlin Friedrichshain angemietet. Das Berliner Bürovermietungsteam von Cushman & Wakefield hat die von der Nicolas Berggruen Holding vermieteten Flächen vermittelt.

WeWork ist in Berlin der größte Betreiber flexibler Büroflächen [wir berichteten] und hat zuletzt in der Bundeshauptstadt beispielsweise im Wriezener Karree oder auf dem Bötzow-Areal Flächen angemietet. Die Eröffnung der neuen Flächen in der Neuen Bahnhofsstraße 11-17 ist für Mai 2020 geplant.



Das US-amerikanische Unternehmen verfügt inzwischen über mehr als 500 Standorte auf der ganzen Welt. In Deutschland hat WeWork aktuell zwölf Locations in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg und München. Weitere Standorte in den genannten Städten sowie in Köln und Düsseldorf sind bereits angekündigt.