Cushman & Wakefield stellt Hamburger Niederlassung neu auf

Cushman & Wakefield baut die Hamburger Niederlassung weiter aus und startet mit drei Top-Playern ins neue Jahr. Matthias Huss, der von JLL kommt, verstärkt den Standort als Head of Office Agency und übernimmt die Leitung. Marc Rohrer wechselt von CBRE zu C&W und wird als neuer Head of Investment tätig sein. Den Bereich Global Occupier Services Deutschland leitet Dr. Michael Thiele. Damit startet das Team mit den Bereichen Office Agency, Capital Markets, Global Occupier Services, Projektmanagement und Research in das neue Jahr.

„Der Ausbau des Hamburger Teams folgt unserer konsequenten Wachstumsstrategie auf nationaler Ebene", erklärte Yvo Postleb, Deutschland-Chef von Cushman & Wakefield. Huss leitete bereits von 2014 bis 2015 bei DTZ die Office Agency in Hamburg. Zuletzt war er bei JLL als Prokurist im Bereich Tenant Representation tätig und davor fast zehn Jahre für die Beratungsgesellschaft Grossmann & Berger in Action, wo er in der Standortoptimierung und Konsolidierung tätig war. Er begleitete unter anderem Großabschlüsse für namhafte Konzerne wie Deutsche Telekom, Commerzbank und Allianz Deutschland. Neben seiner Position als Niederlassungsleiter ist er auch Head of Office Agency Hamburg.



Die Leitung des neuformierten Teams im Bereich Capital Markets übernimmt Marc Rohrer als International Partner und Head of Investment. Bei seinem letzten Arbeitgeber CBRE hat Rohrer mehr als 11 Jahre lang institutionelle Kunden im Rahmen von Portfoliotransaktionen beraten und als Senior Director zahlreiche Einzeltransaktionen federführend zum Abschluss gebracht.



Der Bereich Global Occupier Services Deutschland wird bereits seit zehn Jahren von Dr. Michael Thiele geleitet. Von der Hamburger Niederlassung aus berät Thiele mit seinem Team global agierende Unternehmen bei der Implementierung und Umsetzung ihrer internationalen Immobilienstrategie. Martin Puschke (Associate) leitet das Team des Projektmanagements in Hamburg und Berlin. Mit Simon Gstalter verfügt das Hamburger Büro zudem über einen eigenen Research-Analysten.