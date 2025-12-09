Cushman & Wakefield stärkt Wohninvestment mit Spiewak und von der Heyden

Cushman & Wakefield erweitert sein Residential-Investment-Geschäft an seinen regionalen Standorten in Deutschland weiter aus. Zum 1. Januar 2026 übernimmt Oliver Spiewak die neue Position als Head of Residential Investment Hamburg & Region North. Er verantwortet künftig die Aktivitäten in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Ab dem 1. Februar 2026 verstärkt Till Karl von der Heyden als Consultant das Residential-Investment-Team in Nordrhein-Westfalen unter der Leitung von Sherwin Shahbiek.

.

Oliver Spiewak wechselt von Praemia REIM Germany, wo er seit 2017 tätig war und zuletzt das Transaction Management leitete. Er ist Bachelor of Arts in International Management und ausgebildeter Immobilienkaufmann.



„Mit Oliver Spiewak erweitern wir unseren regionalen Fokus im Bereich Wohninvestment und erfassen nun auch den gesamten hohen Norden Deutschlands. Hamburg und die umliegenden Bundesländer gehören seit Jahren zu den aktivsten Wohnimmobilienmärkten und ziehen weiterhin Fachkräfte an. Auch die Ferienregionen an Nord- und Ostsee stärken die Nachfrage und machen die Region für Investoren attraktiv“, sagt Jan-Bastian Knod, Head of Residential Investment Germany bei Cushman & Wakefield.



„Von den Standorten Hamburg und Düsseldorf aus werden die neuen Kolleginnen und Kollegen die regionalen Märkte noch differenzierter analysieren und unsere Kunden gezielt bei Investmentopportunitäten begleiten. Die Teams werden zudem durch das Residential Investment Advisory bei Portfolio- und großvolumigen Transaktionen unterstützt“, so Knod weiter.



Till Karl von der Heyden war zuvor zwei Jahre im Deals Advisory bei PwC Deutschland tätig. Er besitzt einen Bachelor of Science in Finance der Frankfurt University of Applied Sciences sowie einen Master of Science in Finance der Nova School of Business and Economics in Lissabon.