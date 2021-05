C&W schließt Integration von Planungsbüro Acht+ ab

Cushman & Wakefield (C&W) hat die Integration von Acht+ erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen firmiert ab sofort unter dem Namen Cushman & Wakefield Acht+ GmbH. C&W plant zusätzliche Unternehmenskäufe, um seine Marktposition weiter zu stärken.

Das Berliner Planungsbüro wurde zu Beginn des vergangenen Jahres erworben. Mit der jetzigen Umbenennung ist die Akquisition auch im Bereich der Marken-Identität abgeschlossen. „Der Mehrwert für unsere Kunden ist unmittelbar spürbar und drückt sich in neuen Mandaten mit einem größeren Auftragsumfang aus. Damit zählt Project & Development Services zu einem der personal- und umsatzstärksten Bereiche von Cushman & Wakefield in Deutschland“, erläutert Frank D. Masuhr, Head of Project & Development Services bei Cushman & Wakefield für die DACH-Region. Seit 2016 hat sich der Umsatz in diesem Bereich nahezu verzehnfacht.



Zu den neu gewonnenen Projekten gehört unter anderem die Revitalisierung eines Weimarer Einkaufszentrums für den Assetmanager Verifort Capital. Für diese tritt C&W nun sowohl als Projektmanager als auch als Projektcontroller auf. Daneben zeichnet die Immobilienberatung nach der erfolgreichen Anmietung auch für das Projektmanagement, das Interior Design sowie den schlüsselfertigen Ausbau des neuen Hauptstadtbüros des E-Commerce-Anbieters Shopify verantwortlich – ebenfalls mit dem erweiterten Service-Spektrum.



Von der Akquisition hat zudem der Teilbereich Technische Due Diligence profitiert und neue Mandate für die Bewertung umfangreicher Portfolio- und Einzeltransaktionen hinzu gewonnen. Personell wurde die Abteilung durch die Integration der mehr als 50 Mitarbeiter von Acht+ erneut deutlich verstärkt. Insgesamt ist das Project & Development Services-Team seit 2016 auf knapp das Fünffache mit jetzt über 110 Mitarbeitern gewachsen.



„Wir legen auch während der Pandemie bei den Project & Development Services deutlich zu. Unser Spektrum bietet unseren Kunden jetzt alle wesentlichen Leistungen im Bereich Beraten, Planen und Bauen. Neben dem schlüsselfertigen Ausbau und dem Workplace Strategy Consulting war die Integration von Acht+ ein weiteres Puzzleteil für vollumfängliche Project & Development Services. Damit sind wir deutschlandweit gut aufgestellt. Auch für die kommenden Jahre planen wir in diesem Bereich weiter zu wachsen, neue Marktanteile zu gewinnen und auch weitere Akquisitionen ins Auge zu fassen“, erklärt Yvo Postleb, Head of Germany bei Cushman & Wakefield.