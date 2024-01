Cushman & Wakefield München hat neues Büro bezogen

Die Niederlassung München von Cushman & Wakefield (C&W) ist umgezogen. Der neue Standort in München befindet sich in der Sonnenstraße 17. Hier hat das Unternehmen eine knapp 700 m² große Bürofläche in der 2. Etage angemietet. Der Umzug war notwendig geworden, da sich die Arbeitsweisen im Büro stark verändert haben und damit eine kommunikativere Grundriss- und Möblierungsstruktur notwendig wurde.

.

Im neuen Büro stehen dem Münchner Team von C&W deutlich flexiblere Arbeitsmöglichkeiten als bisher zur Verfügung. Die modernen Flächen tragen dazu bei, den Mitarbeitern aufgabenbezogen eine noch attraktivere Arbeitswelt bereitzustellen. Dabei orientiert sich das Unternehmen an den qualitativ hohen Maßstäben seines New-Work-Konzepts.



„Das Büro von heute muss mehr als ein moderner Arbeitsplatz sein, um es für Mitarbeiter attraktiv erscheinen zu lassen. Neben einer zentralen Lage und einer guten Erreichbarkeit spielen Möglichkeiten für Kommunikation und Austausch sowie zum kreativen Arbeiten eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist das Büro für C&W ein Identifikationspunkt, an dem man sich wohlfühlen soll, egal ob Mitarbeiter, Kunden oder Gäste. Daran haben wir uns bei der Gestaltung unserer neuen Flächen orientiert", erläutert Hubert Keyl, Head of Office Agency München und Leiter der Münchener Niederlassung von C&W.