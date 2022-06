Cushman & Wakefield kooperiert mit Veomo

Cushman & Wakefield kooperiert mit der Veomo Mobility GmbH. Seit Juni ist in den C&W-Niederlassungen in München, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin und Hamburg die Veomo-Software im Einsatz, die alle Echtzeit-Mobilitätsdaten zu den jeweiligen Standorten auf großen Bildschirmen und in einer App ausspielt.

.

Nahverkehr, Ride-, Bike-, Carsharing-Services, E-Scooter und -roller sowie Taxis – die Software von Veomo schafft einen schnellen Zugang zu allen Mobilitätsinformationen in der Umgebung der Cushman & Wakefield-Niederlassungen. Die Informationen werden über digitale Infotafeln in den Foyers der Gebäude bereitgestellt und sind zusätzlich per Smartphone über die Veomo-App einsehbar. „So können die Mitarbeitenden unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden, einsehen, wie sie am schnellsten von A nach B kommen, und zwar ohne einen eigenen Pkw“, sagt Haris Suta von Veomo.



„Die Nachhaltigkeit von Immobilien spielt in der Branche und damit auch für uns eine immer größere Rolle. Außerdem glauben wir von Cushman & Wakefield an Ideen und setzen auf Innovation auf allen Ebenen. Das ist einer unserer Grundsätze. Aus diesen Gründen haben wir uns dafür entschieden, mit Veomo zu kooperieren und so einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Immobilie zu gehen“, sagt Christian Lanfer, Head of Office Agency bei Cushman & Wakefield.