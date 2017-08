Cushman & Wakefield kooperiert mit MetaProp NYC

Cushman & Wakefield ist eine Partnerschaft mit MetaProp NYC, einem Vorreiter im Bereich Immobilientechnologie (PropTech), eingegangen.

.

„Wir glauben an einen ‚Partner First'-Ansatz in Bezug auf die kommende Generation der Immobilieninnovation„, erklärt Adam Stanley, Global CIO und Chief Digital Officer von Cushman & Wakefield. „Durch MetaProp haben unsere Spezialisten sofort den breitesten Einblick in die Welt der Immobilientechnologie und können so unsere Plattform für die Analyse, das ‚Partnering' und die Umsetzung der branchenführenden Immobilientechnologien aus der ganzen Welt optimieren. Start-up-Partner können nun sowohl unseren Kunden als auch unseren Beratern, Managern und Bewertern die zukunftsweisendste Software, Hardware sowie die technologie-gestützten Dienstleistungen zur Verbesserung der Unternehmensabläufe bzw. Geschäftsergebnisse anbieten.“



„In Bezug auf die Technologie hinkt die Immobilienwirtschaft anderen Branchen hinterher. Dies wird sich jedoch mit rasender Geschwindigkeit in jedem Bereich unserer Branche ändern. Cushman & Wakefield ist in der Lage, diese Vorreiterrolle zu übernehmen", erklärt erklärt Adam Stanley, Global CIO und Chief Digital Officer von Cushman & Wakefield.