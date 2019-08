Hendrik Jung kehrt zu Cushman & Wakefield zurück

Hendrik Jung

Er erlernte sein Handwerk bei Cushman & Wakefield, nun kehrt Hendrik Jung zu dem Immobilienberatungsunternehmen zurück. Zum 1. August verstärkt er das deutsche Global Occupier Services Team. Der Logistik- und Industrie-Experte verfügt über mehr als 6 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Corporate-Kunden und wird direkt an Eva Escaig, Head of Transaction Management Germany, berichten.

„Wir freuen uns sehr, einen ehemaligen Kollegen erneut in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Hendrik hat sein Handwerk bei uns erlernt. Wir sind davon überzeugt, dass er unser Team mit seiner Expertise tatkräftig unterstützen und viele neue Impulse mit Fokus auf Logistik sowie Industrie setzen wird“, erklärt Dr. Michael Thiele, Head of Global Occupier Services Germany.



Neben der Betreuung vorhandener Kunden wird Jung ebenso für die internationale Neukundenakquise zuständig sein. In sein Tätigkeitsfeld fallen ebenso die strategische Ausrichtung sowie Weiterentwicklung der Logistik- und Industrieberatung für Corporates – in enger Abstimmung mit der Führung des Global Occupier Services-Deutschland sowie -EMEA.



In seiner bisherigen Karriere als Immobilienberater konnte Hendrik Jung Objekte in Mittel- und Osteuropa mit einem Gesamttransaktionsvolumen von über 450.000 m² erfolgreich vermitteln. Aktuell ist er noch beim tschechischen Gewerbeimmobilienentwickler CTP als Senior Business Development Manager / Key Accounts Director tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er als Consultant bei Cushman & Wakefield, wo er bereits für die Betreuung von Industrie- und Logistikkunden verantwortlich war. In diesem Bereich beaufsichtigte er ebenso die Aktivitäten für Mittel- und Osteuropa.



„Hendrik ist für unser Team ein großer Gewinn. Er verfügt über vielfältige Erfahrungswerte im Immobilienmanagement – so zum Beispiel im Bereich Transaktionsmanagement, strategische Portfolioberatung und fachspezifische Beratung für die Logistik- und Industrieimmobilienbedürfnisse unserer Firmenkunden“, so Eva Escaig, Head of Transaction Management Germany.