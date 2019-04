Cushman & Wakefield gründet Residential Investment Team Hamburg

Philipp Krohn

Cushman & Wakefield erweitert ab sofort den Residential Investment Bereich um lokal tätige Teams in Deutschland und setzt damit den Startschuss für die Erschließung des privaten Wohnungsmarktes. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von Wohnungsbeständen, die Ankaufsberatung beim Aufbau oder der Erweiterung eines Wohnimmobilienportfolios, strategische Beratungsleistungen, Produktkonzeptionen, die Identifikation von Entwicklungsgrundstücken sowie die Erstellung und Umsetzung von Abverkaufsstrategien.

Am Standort Hamburg wird mit dem Neuzugang des 36-jährigen Philipp Krohn erstmalig ein lokales Residential Investment Team für Cushman & Wakefield tätig. Dieser verantwortet ab sofort als Partner die Beratung von Wohnungstransaktionen in Hamburg und Norddeutschland. Er bringt für sein neues Aufgabenfeld mehr als acht Jahre Erfahrung im Hamburger Immobilienmarkt mit. Zuvor war er vier Jahre lang als Geschäftsführer bei Dahler & Company im Gebiet Hamburg-Alster tätig.



„Hamburg verfügt über den zweitstärksten Wohninvestmentmarkt Deutschlands. Mit der deutschlandweiten Erweiterung des Residential Investment Teams können wir unsere lokalen Kompetenzen noch effizienter bündeln und unser bereits bestehendes Residential Portfolio Team, das bereits deutschlandweit tätig ist, sinnvoll ergänzen. Zeitnah werden auch Residential Investment Teams an unseren anderen Standorten die Arbeit aufnehmen“, erklärt Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany bei Cushman & Wakefield.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Philipp Krohn einen ausgewiesenen Experten für Wohninvestments gewinnen konnten. Er stellt eine ideale Ergänzung zu unserem bestehenden Hamburger Investment Team dar“, ergänzt Marc Rohrer, Head of Capital Markets Hamburg bei Cushman & Wakefield.