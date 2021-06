C&W erreicht Vollvermietung von Münchner Büro- und Geschäftshaus

Cushman & Wakefield (C&W) hat eine Bürofläche von circa 500 m² in München im Auftrag eines von der IMCON Immobilien Consulting GmbH vertretenen Münchner Family Office vermietet. Damit ist das Objekt unter der Adresse Rosental 6 vollständig vermietet.

.

Neuer Nutzer der Flächen inklusive einer Terrasse in dem als „Schreiber-Haus“ bekannten Büro- und Geschäftshaus ist die Süba Deutschland Bau- und Projektmanagement GmbH. Dabei handelt es sich um ein deutsches Tochterunternehmen der in Wien ansässigen Süba AG, welche die Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland unterstützt. Mit einer erfolgreichen Tätigkeit am Immobilienmarkt von mehr als 40 Jahren zählt das Unternehmen zu einem der etabliertesten Bauträgern Österreichs.



Das Objekt umfasst insgesamt 4.000 m² Mietfläche. Es wurde im Jahr 1960 errichtet und 2007 umfassend saniert. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Schrannenhalle, der Marienplatz und der Viktualienmarkt.