Cushman & Wakefield ernennt Tina Reuter und Louise Bonham als Co-Heads für den Asset Services Bereich in EMEA. Der Bereich betreut aktuell rund 30 Millionen Quadratmeter gewerblich genutzter Fläche in 14 Ländern in Europa.

Tina Reuter hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, ist seit 2013 bei Cushman & W...

Fotos: Cushman & Wakefield/Fotostudio T.W. Klein www.tw-klein.com



[…]