Durchschnittsmieten in Frankfurt steigen

Im ersten Halbjahr wurden rund 172.000 m² Bürofläche vermietet – 21 % weniger als im fünfjährigen Durchschnitt. Der Büroflächenumsatz im zweiten Quartal liegt mit knapp 88.000 m² leicht über dem Wert des ersten Quartals von rund 84.000 m². Größte Abschlüsse waren die von Nestlé Deutschland im Projekt Kreisler im Bahnhofsviertel mit rund 20.000 m² und von Siemens in der Quartiersentwicklung Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen mit rund 15.000 m². Auf diese beiden Abschlüsse sind insgesamt 20 % des gesamten Flächenumsatzes zurückzuführen. Hingegen stellen 219 Abschlüsse unter 1.000 m² insgesamt 43 % des Frankfurter Flächenumsatzes im ersten Halbjahr dar.

„Die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie sind am Markt noch immer zu spüren. Auch wenn der Flächenumsatz in diesem Halbjahr deutlich besser ausgefallen ist als noch im ersten Halbjahr 2020, so fehlen bisher weiterhin größere Abschlüsse zwischen 3.000 und 5.000 m². Der Trend der Mieter geht klar in Richtung kleinere Fläche in guter Lage. Das wird auch an der Entwicklung der Durchschnittsmiete deutlich. Grundsätzlich sehen wir eine erhöhte Aktivität von Mietgesuchen, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen und sich positiv auf den Gesamtflächenumsatz auswirken werden. Daher gehen wir für das Gesamtjahr von einem Jahresumsatz von unter 400.000 m² aus“, erklärt Pierre Nolte, Leiter Bürovermietung Frankfurt bei Cushman & Wakefield.



Leerstand steigt durch Fertigstellungen und freigezogene Flächen

Der Büroflächenleerstand ist in den letzten 12 Monaten um rund 100.000 m² auf aktuell knapp 950.000 m² gestiegen. Die Leerstandsquote liegt bei 8,1 %. Gründe für den Leerstand sind sowohl noch freie Flächen in den fertiggestellten Neubauten der letzten Monate als auch freigewordene Flächen in älteren Beständen, die noch keinen Nachmieter gefunden haben. Besonders ausgeprägt macht sich dies in den Teilmärkten City, Europaviertel/Messe und im Frankfurter Westen bemerkbar, die den relativ höchsten Zuwachs an Leerstand über die letzten 12 Monate aufweisen.



Fertigstellungen über dem Durchschnitt

Im ersten Halbjahr wurden Projektentwicklungen im Volumen von 87.000 m² fertiggestellt. Für das zweite Halbjahr werden Fertigstellungen von rund 115.000 m² erwartet, wovon nur noch 23 % verfügbar sind. Das gesamte Fertigstellungsvolumen für 2021 liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. 2022 dürften Neubauflächen von insgesamt knapp 215.000 m² bezugsfertig werden. Die Vorvermietungsquote in diesen Flächen liegt aktuell bei 40 %.



Spitzenmiete stabil, Durchschnittsmiete steigt

Die Spitzenmiete liegt seit Ende März 2021 unverändert bei 46,00 Euro pro m² und Monat. Im Zwölfmonatszeitraum ist sie um 2,2 % gestiegen. Die gewichtete Durchschnittsmiete über alle Neuabschlüsse der letzten zwölf Monate liegt Ende Juni bei 23,20 Euro pro m² und Monat. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 ist sie um 0,60 Euro gestiegen. Im zweiten Quartal fanden wieder mehr Anmietungen im Bankenviertel und Westend statt, die den Anstieg begünstigten. Ebenso ist der Anteil an Projektanmietungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen (26 % vs. 22 %). Die Nachfrage nach Premiumflächen in guter Lage ist bei den Mietern ungebrochen, das könnte den Druck auf die Spitzenmiete bis Ende des Jahres weiter erhöhen.