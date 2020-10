Cushman & Wakefield bezieht in der Berliner City West Stellung

Cushman & Wakefield ist seit heute im Bürogebäude The Westlight in der Berliner City West. Die zwei Büros am Potsdamer Platz und im Sony Center haben ihre Pforten geschlossen. Ab sofort arbeiten die über 80 Mitarbeiter aus den beiden ehemaligen Standorten gemeinsam unter einem Dach. Das Büro in der Zimmerstraße mit rund 50 Mitarbeitern bleibt weiterhin erhalten.

Mit dem Einzug in das neue Büro in der Budapester Straße 35 will die Immobilienberatung ihren Wachstumskurs in einem der wichtigsten Märkte fortsetzen. Dafür stehen insgesamt 2.300 m² Bürofläche auf zwei Etagen zur Verfügung. Zum Vergleich: Die beiden vorherigen Büros wiesen zusammen eine Gesamtfläche von ca. 1.500 m² auf.



„Für uns ist der Umzug ein wichtiges Signal an unsere Kunden, dass wir auch in der aktuellen Marktsituation weiterwachsen und unsere Dienstleistungen ausbauen. Berlin ist einer unserer bedeutendsten Märkte mit enormem Potenzial und zählt zu unseren größten Standorten in Deutschland“, so Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany und Niederlassungsleiter.