Cushman & Wakefield: Mina Dadgostar wechselt von Hamburg nach Köln

Mina Dadgostar

© Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield gibt heute den Ausbau seiner Office Agency National bekannt. In Köln und Bonn bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen im Bereich der gewerblichen Bürovermietung nun mit einer eigenen Repräsentanz an. Mina Dadgostar (38), studierte Dipl.-Kauffrau, verantwortet ab sofort als Associate im Office Agency National Team den Bereich. Dabei berät sie nationale sowie internationale Kunden bei Anmietungen, Mietvertragsnachverhandlungen sowie der Entwicklung und Umsetzung von Standortstrategien.

.

Dadgostar wechselte 2017 von Savills Hamburg zu Cushman & Wakefield Hamburg [wir berichteten]. Ihre neuen Aufgaben verantwortet sie von nun an in Köln. Aufgrund ihres beruflichen Werdegangs in der Domstadt bei Strabag PFS, Greif & Contzen und Hamacher Immobilien besitzt sie ortspezifisches Know-how. Sie berichtet an Jan-Henning Ihnen, der seit Oktober 2018 als Head of Office Agency National tätig ist [wir berichteten].