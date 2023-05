Curmundo übernimmt Diakoniestation in Eltville/Bad Schwalbach

Die Curmundo Gruppe übernimmt gemeinsam mit einem ortsansässigen Anbieter die ambulante Pflege der Diakoniestation in Eltville/Bad Schwalbach. Alle bestehenden Verträge werden fortgesetzt. Das Pflegeunternehmen erschließt sich damit den elften Standort und verlagert den Filialbetrieb der Unternehmensgruppe näher in Richtung des Hauptsitzes in Wiesbaden. NAI Apollo war bei der Übernahme für die Curmundo Gruppe beratend tätig.

