Cureus verkauft drittes Pflege-Asset an Patrizia

Cureus hat nach zwei Deals in diesem Jahr nun ein drittes Objekt an Patrizia veräußert. Der Verkauf eines Standortes bei Bonn untermauert die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

.

Nach zwei bereits in diesem Jahr abgeschlossenen Veräußerungen geht zum Jahresende das dritte Asset aus dem eigenen Bestand an eine Fondsgesellschaft von Patrizia. Der Asset Deal, dessen notarielle Beurkundung kürzlich stattfand, sieht den Eigentumsübergang für das erste Quartal 2026 vor. Im Zentrum der aktuellen Transaktion steht ein Standort in Sankt Augustin. Das markante Gebäude, das sich durch seine teils rote Fassadengestaltung und eine geschwungene Front hervorhebt, wurde 2019 im KfW-40-Standard fertiggestellt. Der Pflegespezialist Compassio ist dort langfristiger Pächter.



Das Objekt bietet eine Bruttogeschossfläche von imposanten 4.700 m² und umfasst 80 Plätze für die vollstationäre sowie Kurzzeitpflege. Zusätzlich stehen den Bewohnern zehn Einheiten für Service-Wohnen zur Verfügung. Christin M. Büttner, Mitglied der Geschäftsleitung bei Cureus und zuständig für Immobilientransaktionen, zeigte sich erfreut: „Dieser dritte Deal mit Patrizia belegt erneut unsere erfolgreiche Zusammenarbeit in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld.“ Die durch den Verkauf generierte Liquidität soll direkt in die Realisierung weiterer, energieeffizienter Pflegestandorte in Deutschland investiert werden.



Die gesamte Immobilie wurde nach dem bewährten Systemansatz der Cureus konzipiert. Dieser Ansatz garantiert einheitlich hohe Qualitätsstandards und optimiert die baulichen Prozesse von innen nach außen, um Flächeneffizienz, kurze Laufwege für das Pflegepersonal und eine hohe Aufenthaltsqualität für die Bewohner zu gewährleisten. Trotz des standardisierten Systems wird großer Wert auf individuelle Architektur und Fassadengestaltung gelegt, um die Objekte optimal in ihr Umfeld zu integrieren. Zusätzlich sorgt die Ausrichtung auf den KfW-40-Standard für eine hohe langfristige Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Pflegeheime.