Cureus und Mediko feiern Richtfest für Seniorenresidenz Cottbus

Cureus und Mediko haben gestern zum Richtfest eingeladen. Unter den Gästen war auch Thomas Bergner, Dezernent für Ordnung, Sicherheit und Umwelt der Stadt Cottbus. Neben dem eigentlichen Festakt mit zünftigem Richtspruch und dem symbolischen Einschlagen des letzten Nagels ins Dachtragwerk, wurden den Teilnehmern auch vertiefende Informationen zur neu entstehenden Seniorenresidenz präsentiert.

.

Die Baustelle befindet sich in der Hallenser Straße/Schweriner Straße in Cottbus, ausführendes Generalunternehmen ist die Firma Schneider Systembau. „Unser Projekt schreitet zügig und nach Plan voran“, freut sich Yvonne von Polier, zuständige Projektleiterin der Cureus. „Haben wir zu Jahresbeginn noch den Grundstein gelegt, ist es jetzt bereits an der Zeit, das Richtfest zu feiern und damit traditionell den am Bau Beteiligten unseren Dank für die hervorragende Arbeit auszusprechen. Mit der Fertigstellung des Daches können wir dann den Innenausbau voll in Angriff nehmen und sind vom Wetter für die nächsten Arbeitsschritte weitestgehend unabhängig. Auch bin ich optimistisch, dass wir die Übergabe an unseren Betreiberpartner Mediko im Sommer 2023 wie geplant einhalten können.“



„Der steigende Bedarf an Pflege und Betreuung für Senioren ist der Ausgangspunkt für unsere Aktivitäten“, sagt Dirk Lorscheider, Geschäftsführer der Mediko Pflege- und Gesundheitszentren. „In Cottbus entsteht ein Gebäudeensemble aus Seniorenresidenz und Service-Wohnen mit Wohlfühlcharakter, das durch eine hochwertige, altersgerechte Innengestaltung und Außenarchitektur sowie freundliche, moderne und seniorengerechte Wohnbereiche gekennzeichnet sein wird. Mit dem Konzept der „Offenen Residenzen“ fördern wir die sozialen und gesellschaftlichen Kontakte der Bewohner mit dem örtlichen Umfeld. Neben Qualität bei der Betreuung und Pflege bieten wir ein attraktives Veranstaltungs- und Freizeitprogramm, damit sich unsere Bewohner rundum wohlfühlen.“



Die Vergabe der Pflegeplätze und Service-Wohnungen hat bereits begonnen. Noch sind freie Kapazitäten verfügbar. Insgesamt werden über 100 neue und krisenfeste Arbeitsplätze in Voll- und Teilzeit in Cottbus entstehen. „Wir sind trotz des angespannten Arbeitsmarktes und des Wettbewerbes sehr optimistisch, dass es uns gelingen wird, Mitarbeiter aus Cottbus und Umgebung für uns zu gewinnen“, ist Dirk Lorscheider überzeugt. "Wir schaffen in Cottbus optimale Arbeitsbedingungen. Der moderne Neubau bietet ein attraktives Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen, zudem erleichtern modernste Hilfsmittel und Ausstattung die Arbeitsabläufe“, so Lorscheider weiter.



Die Seniorenresidenz Cottbus umfasst zwei komplett barrierefreie Gebäude. Beide Gebäude werden als energetisch optimierte Effizienzhäuser 40 (bisher KfW-40-Standard) gebaut. Die Beheizung erfolgt ökologisch nachhaltig über ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das gleichzeitig auch Strom erzeugt. Für die künftigen Bewohner werden 147 moderne Pflegeplätze in großzügig gestalteten Einzelzimmern mit eigenem Bad zur Verfügung stehen. Eine Wohngruppe im Erdgeschoss wird speziell auf die Bedürfnisse und Pflegeabläufe demenziell Erkrankter ausgerichtet sein. Im Erdgeschoss der Seniorenresidenz ist ferner ein Restaurant mit Frischküche und Terrasse geplant, welches Bewohnern, Gästen als auch Nachbarn offensteht. Ein hotelähnlicher Empfang, Friseur, moderne Pflegebäder sowie die hauseigene Wäscherei runden das Serviceangebot für die Bewohner ab. Im Apartmenthaus entstehen 41 geräumige Zwei-Zimmer-Apartments in Größen zwischen 46 und 57 m². Im Staffelgeschoss wird die Tagespflege mit 27 modernen Pflegeplätzen eingerichtet.



Die Mediko Seniorenresidenz Cottbus liegt fußläufig zur Cottbusser Innenstadt und ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. 30 Pkw-Stellplätze sowie freundlich gestaltete, großzügige Außenanlagen stehen auf dem Areal für Bewohner, Gäste und Mitarbeitern zur Verfügung.