Cureus und Compassio legen Grundstein für Seniorenresidenz Rathenow

Mit der Grundsteinlegung am vergangenen Freitag läutete Cureus gemeinsam mit Compassio den offiziellen Baustart für die Seniorenresidenz Rathenow ein. Das Objekt in der Kleinen Waldemarstraße/Fehrbelliner Straße entsteht auf einem rd. 8.800 m² großen Grundstück direkt am Stadtzentrum und wird rund 7.400 m² Bruttogeschossfläche umfassen.

.