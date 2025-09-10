Cureus und Compassio feiern Richtfest in Wiesbaden-Dotzheim

Im Beisein von Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie vonseiten der am Bau Beteiligten hat Cureus in Wiesbaden-Dotzheim das Richtfest für das Seniorendomizil Haus Tuzzo gefeiert. Der Neubau bietet 95 Pflegeplätze und 20 betreute Wohnungen, die nach der Fertigstellung im Frühjahr 2026 von Compassio betrieben werden.

Fotos: Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten/Virtuelle Fabrik Bremen, Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten/Virtuelle Fabrik Bremen



[…]