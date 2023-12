Cureus und Compassio feiern Richtfest in Rathenow

Cureus und der künftige Betreiber Compassio haben gestern gemeinsam mit Bürgermeister Jörg Zietemann und zahlreichen Gästen Richtfest für die neue Seniorenresidenz Rathenow gefeiert.

.

„Unser Bauvorhaben schreitet zügig und ganz nach Plan voran. Bereits heute ist die neue Seniorenresidenz schon deutlich zu erkennen“, freut sich Helge Feuereiß, zuständiger Projektleiter der Cureus. „Den Baufortschritt möchten wir daher ganz traditionell mit allen am Bau Beteiligten feiern und ihnen unseren Dank für das bisher Geleistete aussprechen. Mit der Fertigstellung des Daches sind wir jetzt witterungsunabhängig und können nun den Innenausbau voll in Angriff nehmen. Ich bin optimistisch, dass wir die Übergabe an unseren bewährten, professionellen Betreiberpartner compassio für eine Eröffnung zum Anfang 2025 wie geplant vornehmen können.“



Auch Dirk Lorscheider, Geschäftsführer der Compassio dankt den Teams auf der Baustelle und freut sich über den Projektfortschritt am dritten Brandenburger Standort des Unternehmens: „Hier entsteht ein einmaliges Gebäude mit Wohlfühlcharakter, das durch eine hochwertige, altersgerechte Innengestaltung und Außenarchitektur sowie freundliche, moderne und seniorengerechte Wohnbereiche gekennzeichnet sein wird."



Die Seniorenresidenz Rathenow entsteht auf einem rd. 8.800 m² großen Grundstück in der Kleine Waldemarstraße/Fehrbelliner Straße direkt am Stadtzentrum und wird rund 7.400 m² Bruttogeschossfläche umfassen. Das J-förmige Gebäude wird als energetisch optimiertes KfW-Effizienzhaus-40 gebaut. Die Beheizung erfolgt ökologisch nachhaltig über ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das gleichzeitig auch Strom erzeugt. Die barrierefreie Residenz erstreckt sich über vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss. Für die künftigen Bewohner werden 140 moderne Pflegeplätze in großzügig gestalteten Einzelzimmern mit eigenem Bad zur Verfügung stehen, die Hälfte der Zimmer ist rollstuhlgerecht ausgestattet.



Im Erdgeschoss der Seniorenresidenz ist ein Restaurant mit Küche und Terrasse geplant, das Bewohnern und Besuchern offensteht. Ein hotelähnlicher Empfang mit einladendem Foyer, ein Kaminzimmer, ein Friseur und moderne Pflegebäder runden das Serviceangebot für die Bewohner ab.