Cureus und Belia setzen Richtkranz in Herne

Cureus und der künftige Betreiber Belia haben am Donnerstag auf der Seniorenresidenz Luisenstraße in Herne-Horsthausen den Richtkranz gesetzt. Unter den Gästen waren auch Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda sowie Kai Gera, Erster Bürgermeister der Stadt Herne.

