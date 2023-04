Cureus und Belia setzen Richtkranz in Essen

Cureus und betreiber Belia haben am 25. April zum Richtfest eingeladen. Unter den Gästen waren auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, Bezirksbürgermeister Hans-Willi Zwiehoff und Klaus Hagen, erster stellvertretender Bezirksbürgermeister und Ratsherr der Stadt Essen. Neben dem eigentlichen Festakt mit zünftigem Richtspruch und dem symbolischen Einschlagen des letzten Nagels ins Dachtragwerk, wurden den rund 100 Teilnehmern auch vertiefende Informationen zur neu entstehenden Seniorenresidenz präsentiert.

.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die Baustelle befindet sich auf dem Areal Altenessener Straße 344-348 und Wilhelm-Nießwandt-Allee 67-69. Cureus ist selbst ausführendes Generalunternehmen und hat mit dem Bau im November 2021 begonnen [wir berichteten].



„Zu Beginn dieses Bauvorhabens haben wir die Altbebauung behutsam abgebrochen und dabei besonders den Schutz der angrenzenden Gebäude in dieser Blockrandbebauung im Auge gehabt“, erläutert Uwe Poganiatz-Heine, Projektleiter der Cureus. „Nun gliedern wir unseren Neubau harmonisch in das Ensemble ein und möchten den Baufortschritt heute ganz traditionell mit allen am Bau Beteiligten feiern und ihnen unseren Dank für das bisher Geleistete aussprechen. Mit der Fertigstellung des Daches sind wir jetzt witterungsunabhängig und können nun den Innenausbau voll in Angriff nehmen. Ich bin optimistisch, dass wir die Übergabe an unseren bewährten Betreiberpartner Belia im vierten Quartal 2023 vornehmen können.“



Auch Christoph Laube vom Personalmanagement der Belia Seniorenresidenzen dankt den Teams auf der Baustelle und freut sich über den Projektfortschritt. „Hier entsteht unser zweiter Standort in Essen und mit ihm ein einmaliges Gebäudeensemble mit Wohlfühlcharakter, das durch eine hochwertige, altersgerechte Innengestaltung und Außenarchitektur sowie freundliche und seniorengerechte Wohnbereiche, moderne Service-Wohnungen und eine freundliche Tagespflege gekennzeichnet sein wird. Die Eröffnung ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Mit dem Konzept der „Offenen Residenzen“ fördern wir die sozialen und gesellschaftlichen Kontakte der Bewohner mit dem örtlichen Umfeld."



Die komplett barrierefreie Seniorenresidenz wird über rd. 11.000 m² Bruttogeschossfläche (BGF) verfügen und erstreckt sich von der Tiefgarage mit 45 Stellplätzen über das Erdgeschoss, vier Obergeschosse und ein Staffelgeschoss. Im Erdgeschoss entsteht die Tagespflege mit 18 Plätzen. Die Bewohner der Seniorenresidenz erwarten in den Obergeschossen 107 Einzelzimmer mit eigenem Bad. 91 der Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgebaut. An den Außenflügeln der Wohnetagen befinden sich insgesamt 22 Service-Wohnungen mit Größen zwischen 35 und 76 m² in verschiedenen Wohnungstypen.