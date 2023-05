Cureus und Belia setzen Richtkranz für Seniorenresidenz in Herne

Cureus und Belia als künftiger Betreiber der Seniorenresidenz Herne haben gestern zum Richtfest eingeladen. Zu den über 70 geladenen Gästen gehörte u.a. auch Kai Gera, Erster Bürgermeister der Stadt Herne, die dem Richtspruch und dem symbolischen Einschlagen des letzten Nagels ins Dachtragwerk beiwohnten.

.