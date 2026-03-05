Cureus und Amando legen Grundstein für Seniorenresidenz in Oberhausen

Mit der Grundsteinlegung ist der Bau einer neuen Pflegeeinrichtung in Oberhausen offiziell gestartet. Der Neubau umfasst 86 Pflegeplätze und entsteht nach dem staatlichen Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG Plus) in KfW-Effizienzhaus-40-Bauweise mit angestrebtem DGNB-Silberzertifikat. Betreiber wird Amando Seniorenresidenzen, eine Marke der Pflegemotive. Rund 70 Arbeitsplätze sollen in der Einrichtung entstehen.

