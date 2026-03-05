Pflegeneubau mit 86 Pflegeplätzen
Cureus und Amando legen Grundstein für Seniorenresidenz in Oberhausen
Mit der Grundsteinlegung ist der Bau einer neuen Pflegeeinrichtung in Oberhausen offiziell gestartet. Der Neubau umfasst 86 Pflegeplätze und entsteht nach dem staatlichen Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG Plus) in KfW-Effizienzhaus-40-Bauweise mit angestrebtem DGNB-Silberzertifikat. Betreiber wird Amando Seniorenresidenzen, eine Marke der Pflegemotive. Rund 70 Arbeitsplätze sollen in der Einrichtung entstehen.
Die Zeremonie fand im Beisein von Werner Nakot, 2. ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters, statt. Ebenfalls anwesend waren Vertreter der am Bau Beteiligten, der Verwaltung sowie von Betreiber- und Bauherrenseite und Nachbarn. Neben dem Festakt mit der feierlichen Versenkung einer Zeitkapsel erhielten die rund 40 Teilnehmer vertiefende Informationen zur neu entstehenden Seniorenresidenz sowie erste Einblicke in die Baustelle. Cureus fungiert bei diesem Projekt selbst als Generalunternehmer für die Bauabwicklung.
Die neue Seniorenresidenz wird über 86 Pflegeplätze für Voll-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege verfügen. Im Gebäude sind unter anderem ein Friseur, eine Wäscherei, eine Kamin-Lounge mit Bibliothek, Therapieräume sowie ein Pflegebad vorgesehen. Der Neubau wird nach dem staatlichen Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG Plus) in KfW-Effizienzhaus-40-Bauweise errichtet. Zudem wird eine DGNB-Silberzertifizierung angestrebt. Die Fertigstellung und Eröffnung sind für das Frühjahr 2027 geplant. Rund 70 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.
„Im Sommer 2025 konnten wir mit der Beräumung des Areals und dem Rückbau der alten Waschanlage auf dem Gelände beginnen. Seitdem hat sich schon viel getan: Der Boden wurde vorbereitet, die Fläche auf Kampfmittel sondiert und Verdachtspunkte abgeklärt, dann wurde sofort mit den Erdarbeiten begonnen. Diese wurden abgeschlossen und wir haben einen sauberen Baugrund, auf dem nun seit Anfang des Jahres unser Neubau entsteht. Die Betonage der Bodenplatte ist bereits erfolgt, sodass wir darauf nun die offizielle Grundsteinlegung an passender Stelle abhalten können. Bisher sind wir optimistisch, wie geplant zum Frühjahr 2027 die neue Seniorenresidenz an unseren für diesen Standort gewonnenen Betreiberpartner Amando Seniorenresidenzen übergeben zu können. Wir wünschen allen am Bau Beteiligten auch weiterhin gutes Gelingen“, sagt Kathrin Ufken, Projektleiterin bei Cureus.
„Wir sind eine junge Marke aus der Gruppe der Pflegemotive, haben aber sehr viel Erfahrung im Team. In Oberhausen entsteht nun einer unserer ersten beiden Residenzstandorte, ein weiterer Standort wird seit dem letzten Sommer in Gladbeck realisiert. An beiden Standorten und in ihrer Umgebung sehen wir künftig einen steigenden Bedarf an Pflegeplätzen und freuen uns sehr über diese neu entstehenden Residenzen“, sagt Jacek Michalak, Geschäftsführer der Amando Seniorenresidenzen.
Auf dem rd. 4.665 m² großen Grundstück an der Weseler Straße 138 erstreckt sich künftig ein in etwa z-förmiges Gebäude von der Straßenseite hin zum hinteren Teil des Grundstückes. Dort schließt sich eine großzügige und parkartig gestalteten Außenanlage an. Der gesamte Komplex der Seniorenresidenz Sterkrade wurde barrierefrei und nach dem staatlichen Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) in KfW-Effizienzhaus-40-Bauweise und mit dem Ziel der DGNB-Silberzertifizierung geplant. Die Beheizung erfolgt über eine Wärmepumpe und eine Solaranlage erzeugt umweltfreundlichen Strom auf dem ebenfalls begrünten Flachdach. Auch wird sich das Gebäude gestalterisch besonders auf sein Umfeld einstellen: Insbesondere die geradlinige Kubatur mit einer Mischung aus grauem, weißem und beigem Putz sowie rotem Klinker wird einen Blickfang schaffen. Das Gebäude der Seniorenresidenz wird über rd. 5.640 m² Bruttogrundfläche (BGF) auf vier Etagen verfügen.