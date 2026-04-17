Cureus übergibt Seniorenresidenz in Garrel an Alloheim

Cureus hat die Einrichtung „Mien to Huus“ an die Alloheim Gruppe übergeben. Auf einem zentral gelegenen Grundstück im niedersächsischen Garrel, südlich von Oldenburg, entstand eine moderne Pflegeimmobilie mit umfassender Ausstattung, die künftig Platz für 104 Bewohner bietet und das Pflegeangebot in der Region gezielt erweitert.

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