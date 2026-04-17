Breites Pflegeangebot
Cureus übergibt Seniorenresidenz in Garrel an Alloheim
Cureus hat die Einrichtung „Mien to Huus“ an die Alloheim Gruppe übergeben. Auf einem zentral gelegenen Grundstück im niedersächsischen Garrel, südlich von Oldenburg, entstand eine moderne Pflegeimmobilie mit umfassender Ausstattung, die künftig Platz für 104 Bewohner bietet und das Pflegeangebot in der Region gezielt erweitert.
Die ersten Bewohner werden demnächst an dem neuen Standort begrüßt, die offizielle Eröffnung findet statt. Als Generalunternehmer war die Firma Olaf Joop Projektbau GmbH aus Faßberg tätig.
„Wir freuen uns sehr, nun auch für die Bewohner in Garrel und Umgebung wichtige und dringend benötigte Pflegekapazitäten nach modernstem Standard und in ansprechender Architektur bereitzustellen. Großer Dank ergeht an alle am Bau Beteiligten, denn mit der neuen Senioren-Residenz ‚Mien to Huus‘ erfährt Garrel eine wertvolle Erweiterung. Für die neuen Bewohner der Residenz entstand ein Ort zum Wohlfühlen, der sich bestens in die Nachbarschaft einfügt. Mit Alloheim haben wir einen erfahrenen und renommierten Betreiber für Garrel gewonnen, der für eine individuelle Betreuung und Pflege steht. Den künftigen Bewohnern und dem Alloheim-Team wünschen wir alles Gute in dieser neuen Seniorenresidenz“, sagt Lilli Braunagel, Projektleiterin bei Cureus.
„Nun können wir in Garrel stark nachgefragte Plätze für hochqualitative Langzeit-, Kurzzeit-, Verhinderungs- und Demenzpflege anbieten. Zum Betriebsstart haben wir bereits ein sehr gut funktionierendes Starterteam aus engagierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewonnen. In den kommenden Monaten werden wir noch weiter wachsen und die Belegung sukzessive und behutsam hochfahren. Anmeldungen von Bewohnern und Mitarbeiter-Bewerbungen sind also weiterhin möglich. Mit Blick auf unser motiviertes Team sind Wertschätzung und ein modernes Arbeitsumfeld für uns besonders wichtig. Nur so können wir unsere hohen Standards in der Betreuung und Pflege erfolgreich für die Bewohnerinnen und Bewohner umsetzen“, sagt Yvonne Mix, COO der Alloheim Gruppe.
Die neue Senioren-Residenz „Mien to Huus“ entstand auf einem rund 3.710 m² großen Grundstück an der „Hauptstraße 60“ mit einer Bruttogeschossfläche von rund 5.900 m². Das teilunterkellerte, u-förmige Gebäude umfasst neben einem Erd- und zwei Vollgeschossen noch ein Staffelgeschoss. Es ist komplett barrierefrei gemäß der sehr energieeffizienten und nachhaltigen KfW-40-Bauweise gebaut und strebt ein Silberzertifikat nach den Kriterien der DGNB an. Die Beheizung erfolgt über ein Blockheizkraftwerk, das gleichzeitig Strom für die Senioren-Residenz erzeugt. Auf dem Dach ist eine Solaranlage installiert.
Im Erdgeschoss der Senioren-Residenz befinden sich neben der Lobby mit Empfang auch ein Restaurant mit Sonnenterrasse. Zum Haus gehören ebenfalls ein Friseursalon und ein Café. Ferner verfügt das Objekt über mehrere Pflege- und Wohlfühlbäder sowie über Therapieräume für Physio- und Ergotherapie.
Die CMS Senioren-Residenz „Mien to Huus“ ist in sechs Wohngruppen gegliedert: eine im Erdgeschoss, eine im Staffelgeschoss und jeweils zwei im 1. und 2. Obergeschoss. Das Wohngruppenkonzept stellt ein häuslich-familiäres Leben sicher. Dazu verfügt jede Wohngruppe über einen Gemeinschaftsraum mit Küche und Essbereich sowie Terrasse oder Balkon. Die Wohngruppe im Erdgeschoss ist speziell auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren mit Demenz ausgerichtet und verfügt über direkten Zugang zum Garten.
Jedes der 104 Einzelzimmer ist nach modernem Standard gebaut und verfügt über ein eigenes Bad sowie über Telefon-, Internet- und Fernsehanschluss. 37 Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet. Die Außenanlagen stehen den Bewohnern zur Bewegung, zum Verweilen und zum gemeinsamen Miteinander zur Verfügung.
Der Standort der neuen CMS Senioren-Residenz „Mien to Huus“ liegt zentral im Stadtzentrum von Garrel und fußläufig zum Dorfpark mit Teichanlage. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und soziale Einrichtungen sind nur wenige Gehminuten entfernt. Eine nahegelegene Bushaltestelle verbindet Garrel mit den umliegenden Städten und Gemeinden. Auf dem Gelände der Senioren-Residenz wurden Fahrradstellplätze sowie 17 Pkw-Stellplätze, zwei davon behindertengerecht, erstellt.