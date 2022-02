Cureus übergibt neue Curavie Seniorenresidenz Bad Laasphe

Cureus hat die Curavie Seniorenresidenz Bad Laasphe (östlich von Siegen) erfolgreich fertiggestellt und an den Betreiber Curavie übergeben. Die Immobilie in Gennernbach 15 verbleibt nach der Fertigstellung im Bestand. Innerhalb von lediglich 15 Monaten Bauzeit wurde die Residenz von dem Generalunternehmen Berge-Bau errichtet.

.