Cureus übergibt Herner Seniorenresidenz an Belia

Die Belia Seniorenresidenz Luisenstraße in Herne ist fertig. Cureus hat sie an den Betreiber Belia Seniorenresidenzen GmbH übergeben. Die Eröffnung des Hauses mit 84 Pflegeplätzen für Voll-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege inklusive Demenz-WG ist noch im Januar geplant. Für Frühjahr ist die Eröffnung einer weiteren Belia-Pflegeimmobilie in Herne geplant.

