Cureus stellt „Schönes Leben Wolfsburg an den Sandkruggärten“ fertig

Cureus hat „Schönes Leben Wolfsburg an den Sandkruggärten“, einen modernen Service-Wohnkomplex aus drei Apartmenthäusern mit 104 Exklusiven Service-Wohnungen, einer Tagespflege und ambulantem Dienst für die Schönes Leben Gruppe als Betreiberin fertiggestellt und übergeben. Der Neubau befindet sich auf einem rd. 9.550 m² großen Grundstück in Wolfsburg-Reislingen. Die Olaf Joop Projektbau GmbH war als Generalunternehmen tätig.

.