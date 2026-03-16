Cureus stellt neue Compassio-Pflegeeinrichtung in Merseburg
Cureus hat in Merseburg eine neue Seniorenresidenz fertiggestellt und an den Betreiber Compassio übergeben. Der Neubau im Stadtzentrum bietet 137 Einzelzimmer für vollstationäre Pflege und wurde in nachhaltiger Effizienzhaus-40-Bauweise errichtet. Neben modernen Pflege- und Gemeinschaftsflächen entstanden rund 100 neue Arbeitsplätze. Die ersten Bewohner sollen noch im März einziehen.
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Fotos: Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten, Plan & Bauwerk (Winsen/Aller), Jan von Hörsten