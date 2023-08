Cureus stellt Curavie Seniorenresidenz Amecke fertig

Nach 19 Monaten Bauzeit hat Cureus die Curavie Seniorenresidenz Amecke in Sundern Ende Juli 2023 fertiggestellt und an den Betreiber Curavie Seniorenresidenzen, einem Cluster der Pflegemotive, übergeben.

.

„Mit der Seniorenresidenz konnten wir in Sundern-Amecke dringend benötigte, moderne Pflegeplätze errichten“, erklärt Uwe Poganiatz-Heine, Projektleiter der Cureus, die selbst als Generalunternehmer fungierte. „Bei dem Neubau haben wir unseren einzigartigen Ansatz der Systempflegeimmobilie verfolgt. Wir sind uns sicher, damit den künftigen Bewohnern und Mitarbeitern der Curavie-Residenz ein optimales Gebäude für den Pflegealltag zur Verfügung zu stellen und wünschen ihnen eine gute Zeit darin. Auch danken wir allen am Bau Beteiligten für die reibungslose Abwicklung des Vorhabens.“



„Wir freuen uns sehr, dass wir in Kürze die ersten Bewohner aufnehmen können. Die Möblierung ist bereits abgeschlossen, Küche und Wäscherei sind betriebsbereit. Jetzt werden die Dienstzimmer und alles für die ersten Einzüge vorbereitet. Bereits im März dieses Jahres haben die ersten Mitarbeiter angefangen und wurden durch das zentrale Qualitätsmanagement auf ihre Aufgaben und die Abläufe im Haus vorbereitet“, zeigt sich Susanne Thon, Geschäftsführerin der Curavie Seniorenresidenzen, begeistert.



Auf dem rund 5.300 m² großen Grundstück in der Amecker Straße 34 ist eine moderne Seniorenresidenz mit 80 Pflegeplätzen entstanden. Das Gebäude ist komplett barrierefrei, teilunterkellert und verfügt über drei Vollgeschosse und einem Staffelgeschoss in nachhaltiger Effizienzhaus-40-Bauweise. Die Beheizung erfolgt ökologisch sinnvoll über ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das gleichzeitig Strom für die Seniorenresidenz erzeugt. Jedes der 80 Einzelzimmer ist barrierefrei, komplett rollstuhlgerecht und nach modernem Standard geplant. Der Wohnbereich im Erdgeschoss ist speziell auf die Bedürfnisse dementiell Erkrankter ausgerichtet. Die Bruttogeschossfläche der Curavie Seniorenresidenz Amecke beträgt rd. 5.100 Quadratmeter. Sie umfasst neben den sechs Wohngruppen mit jeweils eigener Wohnküche und Aufenthaltsmöglichkeiten auf den einzelnen Etagen auch ein Restaurant mit Frischküche, das der Öffentlichkeit zugänglich sein wird, eine hauseigene Wäscherei, einen Friseursalon sowie ein loungeartig gestaltetes Kaminzimmer mit Bibliothek. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung.