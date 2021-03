Cureus startet mit weiterem Bauabschnitt in Wilhelmshaven

Die Cureus GmbH und die Mediko als künftiger Betreiber, haben kürzlich die Genehmigung für den Bau des zweiten Abschnittes der Seniorenresidenz in der Marktstraße 213 in Wilhelmshaven erhalten. Die Arbeiten für den Neubau nach KfW-40-Standard haben bereits begonnen, so dass die Pfahlgründung schon in Kürze abgeschlossen sein wird.

