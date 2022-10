Cureus startet Bauarbeiten in Osterholz-Scharmbeck

Die Genehmigung ist da: Cureus startet mit dem Bau der neuen Insanto Seniorenresidenz in Osterholz-Scharmbeck.

.

„Wir verzeichnen in Osterholz-Scharmbeck eine stetig steigende Nachfrage nach modernen Pflegeplätzen. Diesen Bedarf können wir mit unserem Neubau künftig decken“, sagt Henning Koch, Projektleiter der Cureus. „Nach Herstellung einer Erschließungsstraße – zunächst als Baustraße ohne Endausbau – starten wir mit den Erdarbeiten, um dann bei hoffentlich mildem Wetter direkt mit der Erstellung der Bodenplatte und des Erdgeschosses und wollen dann im Sommer 2024 die neue Residenz an den Betreiber übergeben. Mit Insanto haben wir hier einen erfahrenen Partner an der Seite, der für eine moderne, individuelle Pflege steht.“



Das derzeit unbebaute Areal liegt auf einem unbebauten Areal an der Straße Am Hohenberg. Bis zum Sommer 2024 ist auf dem rd. 18.200 m² großen Grundstück in zwei parallellaufenden Bauabschnitten die Entstehung eines Pflegeheims mit 143 Pflegeplätzen für die stationäre Dauer- und Kurzzeitpflege geplant. Weiterhin sind 27 Service-Wohnungen und eine Tagespflege mit 18 Plätzen vorgesehen. Der zweiteilige Gebäudekomplex entsteht in dreigeschossiger Bauweise mit zusätzlichem Staffelgeschoss. Insgesamt werden rd. 9.200 m² barrierefreier Wohn- und Nutzfläche nach dem energiebewussten KfW-40-Standard erstellt. Die Flachdächer des Gebäudes werden zusätzlich begrünt. Die geradlinig und modern gestaltete Fassade ist gemäß Bebauungsplan zu Teilen rot verklinkert und fügt sich mit ihrer sonst hellen Farbgebung hervorragend in die umliegende Bauung ein. Zum Schallschutz entsteht ferner an der Westgrenze des Grundstücks eine Schutzwand entlang der B74. Außerdem erhalten die entsprechend ausgerichteten Fenster einen erhöhten Schallschutz.



Im nördlichen Teil des Grundstückes wird das u-förmige Hauptgebäude der Insanto Seniorenresidenz mit rund 6.900 m² Wohn- und Nutzfläche auf drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss entstehen. In diesem sind neben dem hotelartigen Empfang und einer freundlich gestalteten Lobby auch eine Kaminlounge mit Bibliothek, ein Friseur, ein Pflegebad, eine hauseigene Wäscherei und ein Restaurant mit eigener Frischküche und Terrasse geplant. Südlich des Hauptgebäudes entsteht ein ebenfalls dreigeschossiges, L-förmiges Gebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss, das auf rund 2.300 m² Wohn- und Nutzfläche die 27 Service-Wohnungen umfasst. Im Erdgeschoss ist die Tagespflege für Menschen mit physischen Einschränkungen und Demenz beherbergt. Die Tagespflege wird über 18 Plätze verfügen und ist sowohl für die Mieter der darüber liegenden Service-Wohnungen als auch für Externe zugänglich. Den Besuchenden stehen ein großzügiger Gruppenraum mit Küche, ein Therapieraum, Ruheräume mit bequemen Schlafsesseln, Sanitäreinrichtungen, ein Pflegebad und eine Terrasse zur Verfügung.



In den Obergeschossen befinden sich die 27 modernen Service-Wohnungen mit Größen zwischen 42 und 67 m², je nach Größe für ein oder zwei Personen. Alle Wohnungen sind barrierefrei sowie teils rollstuhlgerecht ausgebaut und umfassen ein eigenes Bad, ein Schlafzimmer und Räumlichkeiten zum Wohnen und Kochen, als auch einen Flur und Abstellmöglichkeiten. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Dach-/Terrasse. Ein Clubraum und Abstellräume für Rollstühle und Rollatoren befinden sich ebenfalls in diesem Gebäude. Die Mietkonditionen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.



Generalunternehmen für die Bauabwicklung wird die Firma MBN GmbH aus Georgsmarienhütte.