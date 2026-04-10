Zwei Bauabschnitte
Cureus startet Bau des Wohncarrées Korbach
Cureus beginnt mit dem Neubau des Wohncarrées Korbach, nachdem das ehemalige Postgebäude auf dem Grundstück zurückgebaut und abgetragen werden konnte. Der Bestandshalter wird selbst als Generalunternehmen tätig. Der Pflegespezialist Compassio wird Betreiber an dem neuen Pflege- und Wohnstandort an der Poststraße 1-3 in Korbach, westlich von Kassel.
„Nun geht es auch baulich los! Auf dem vorbereiteten Baugrund, direkt im Stadtzentrum Korbachs, werden wir nun mit den Erd- und Entwässerungsarbeiten für das Gebäude der Seniorenresidenz starten. Im Mai wollen wir in die Hochbauphase wechseln, so dass man die Residenz dann Stück für Stück wachsen sehen kann. Im Sommer werden parallel auch die Arbeiten für das zweite Gebäude mit den Betreuten Wohnungen auf dem Areal begonnen, so dass wir bei reibungslosem Bauablauf zum Jahresende 2027 mit der Fertigstellung des gesamten Wohncarrées Korbach rechnen können. Für den Stadtverkehr und die umliegenden Anwohner sind wir auf größtmögliche Umsicht bedacht, was Einschränkungen, Lärm und Schmutz anbelangt. Dennoch werden kleine Störungen bei einem Projekt dieser Größe und in so zentraler Lage nicht auszuschließen sein, wofür wir bereits heute um Verständnis bitten wollen. Nach der Fertigstellung versprechen wir ein modernes Wohncarrée, das sich harmonisch in sein Umfeld einfügen und vor allem Seniorinnen und Senioren ein wertvolles Zuhause sein wird“, erläutert Uwe Poganiatz-Heine, Projektleiter der Cureus, die nächsten Schritte.
„Mit dem Startschuss für die Neubauten beginnen auch wir die Vorbereitungen für den künftigen Residenzbetrieb im Wohncarrée Korbach“, sagt Johannes Knake, Geschäftsführer des Betreibers compassio, und führt fort: „Parallel zur ersten Bauphase gilt es, personell das Starterteam für den neuen Standort zusammenzustellen und gemeinsam direkt den Baufortschritt und die spätere Ausstattung zu begleiten. Insofern können sich Interessierte ab dem Herbst 2026 bei uns bewerben. Auf diese Weise können wir frühzeitig nach der Fertigstellung eröffnen und unseren künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Umfeld ganz nach unseren Maßstäben versprechen. Im Fokus steht für uns ein Zuhause zum Wohlfühlen und sicher umsorgt sein, in dem wir sowohl in der Seniorenresidenz als auch in den Betreuten Wohnungen eine professionelle, individuelle Betreuung und Pflege anbieten werden. Interessenten für einen Pflegeplatz oder eine Betreute Wohnung können sich bei uns ab dem Jahreswechsel 2026/27 bereits vormerken lassen.“
Die Compassio Seniorenresidenz in der Poststraße 1-3 im Wohncarrée Korbach entsteht auf der östlichen Hälfte des rd. 6.500 m² großen Grundstück in etablierter Lage am Zentrum Korbachs und soll ca. 6.430 m² Bruttogrundfläche umfassen. Das u-förmige Gebäude öffnet sich nach Süden zu einem grünen Innenhof und wird teilunterkellert. Das nachhaltig geplante Objekt entsteht als energetisch optimiertes KfW-KNN Effizienzhaus-55. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie eine Wärmepumpe für die Beheizung und zur Erzeugung von Warmwasser unterstützen den Gebäudebetrieb ökologisch sinnvoll. Die Flachdächer werden bekiest und zum Teil begrünt.
Die barrierefreie Seniorenresidenz erstreckt sich über zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss. Für die künftigen Bewohner werden 119 moderne Pflegeplätze in großzügig gestalteten Einzelzimmern mit eigenem Bad zur Verfügung stehen. 39 der Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet, einige Zimmer sind als Komfortzimmer großzügiger angelegt. Jedes Zimmer verfügt neben dem Schwesternruf über einen eigenen Telefon-, Fernseh- und Internetanschluss. Die Eigenmöblierung der Zimmer zur Wahrung der Intimsphäre und als privater Rückzugsort ist möglich. Für ein familiäres, soziales Miteinander werden die Zimmer in sechs eigenständig organisierte Wohngruppen mit zugehöriger Wohnküche und Aufenthaltsbereich sowie Balkon gegliedert.
Im Erdgeschoss der Seniorenresidenz sind ein hotelähnlicher Empfang mit einladendem Foyer, ein Bewohner-Restaurant mit Küche und Sonnenterrasse, ein Kaminzimmer mit Bibliothek und ein Friseur im Bau. Ein modernes Pflegebad und Therapieräume runden das Serviceangebot für die Bewohner ab.
Barrierefreies Wohnen im zweiten Bauabschnitt
Im Westen des Grundstücks werden in einem separaten Gebäude 31 moderne und barrierefrei angelegte Betreute Wohnungen entstehen, vier davon geeignet für Rollstuhlfahrer. Geplant ist ein L-förmiger Baukörper mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss. Auch hier werden die Flachdächer begrünt.
Auf der Bruttorgrundfläche von ca. 2.380 m² verteilen sich die 2-Zimmer Wohnungen mit Größen zwischen 43 und 67 m². Jede Wohnung verfügt über einen Wohnraum mit Küchenzeile, ein Schlafzimmer, ein Duschbad, Abstellraum und Flur sowie Terrasse oder Balkon. Die Etagen sind über einen Aufzug verbunden, im Erdgeschoss steht ein Abstellraum für Mobilitätshilfen zur Verfügung. Die Mietkonditionen sowie inkludierte Serviceleistungen und entsprechende Gebühren werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.