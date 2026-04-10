Cureus startet Bau des Wohncarrées Korbach

Cureus beginnt mit dem Neubau des Wohncarrées Korbach, nachdem das ehemalige Postgebäude auf dem Grundstück zurückgebaut und abgetragen werden konnte. Der Bestandshalter wird selbst als Generalunternehmen tätig. Der Pflegespezialist Compassio wird Betreiber an dem neuen Pflege- und Wohnstandort an der Poststraße 1-3 in Korbach, westlich von Kassel.

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