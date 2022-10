Cureus mit gutem dritten Quartal 2022

Cureus kann für das dritte Quartal 2022 ein erfolgreich fertiggestelltes Projekt und vier neu begonnene Projekte vermelden. Fertiggestellt wurden von Juli bis September 2022 insgesamt 84 Einheiten für die stationäre Pflege. Im gleichen Zeitraum startete darüber hinaus der Bau von perspektivisch 283 Einheiten für die stationäre Pflege, 68 Service-Wohneinheiten und 18 Plätzen in der Tagespflege.

.

Alle Projekte folgen dem Cureus-Standard der Systempflegeimmobilie, entsprechend sind sie auch nach energetisch optimierten Effizienzhausstandards der KfW konzipiert und langfristig an verschiedene Betreiberpartner verpachtet.



„Trotz der sich derzeit sehr dynamisch verändernden Bedingungen in unserem Marktumfeld verlieren wir nicht an Fahrt“, sagt Gerald Klinck, CEO der Cureus. „Wir sind mittlerweile rund 155 Mitarbeiter und haben unser Unternehmen projekt- und bauseitig sowie in der Bestandsbewirtschaftung auf ein solides Fundament gestellt. Auch im Bereich der Finanzierung konnten wir einen auskömmlichen und sicheren Puffer schaffen, um unser weiteres Wachstum zu forcieren. Dies alles richtet sich bei uns an den ESG-Prinzipien mit Blick auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung aus.“



„Aktuell kommen uns in der Projekterstellung insbesondere die bereits langjährig guten Beziehungen zu unserem Nachunternehmernetzwerk und die GU-Kompetenz im eigenen Haus als ein Kernelement unseres Systemansatzes zugute. So können wir Nachunternehmer- und Materialengpässe in den Bauprojekten sehr gut ausgleichen und uns noch immer vergleichsweise gute Beschaffungskonditionen sichern, um die in Deutschland dringend benötigten stationären Pflegekapazitäten nach modernen Standards zu schaffen. Wir streben dabei fortan für alle Neubauten neben der Ausführung als KfW-Effizienzhaus-40 auch eine Zertifizierung nach dem DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold an", erläutert Cureus-COO Christian Möhrke.



„Um das Wachstum des operativen Geschäfts auch in Zukunft sicherstellen und die weitere strategische Entwicklung vorantreiben zu können, haben wir seit Jahresbeginn umfangreiche Finanzierungsaktivitäten unternommen und uns dabei noch sehr gute Konditionen gesichert“, erläutert CFO Oliver Sturhahn. „Mit insgesamt rund 250 Millionen Euro eingeworbener Liquidität für die laufenden Projekte und auf Unternehmensebene sind wir komfortabel ausgestattet, um auch weitere Veränderungen im Zins- und Förderumfeld ausgleichen zu können.“



Seit Jahresbeginn 2022 ist es dem Unternehmen gelungen, insgesamt rd. 250 Millionen Euro bei verschiedenen Finanzierungspartnern einzuwerben. Darunter sind rd. 150 Millionen Euro Projektfinanzierungen über lokale Sparkassen, Volksbanken und überregionale Partner. Hinzu kommen zwei Finanzierungen auf Unternehmensebene: Im zweiten Quartal 2022 stellte die Bremer Sparkasse 50 Millionen Euro bereit, im dritten Quartal 2022 sagte die BayernLB weitere rund 50 Millionen Euro zu.



„Wir freuen uns sehr, dass die noch junge Cureus am Kapitalmarkt bereits ein derartiges Vertrauen genießt“, freut sich Oliver Sturhahn. „Mit unserem soliden Geschäftsmodell und der hochwertigen Gebäudequalität aus dem Systemansatz konnten wir gleich mehrere Kapitalgeber überzeugen. Es wäre für die künftige Entwicklung dieses wichtigen Marktsegments wünschenswert, wenn sich hier weitere Kreditinstitute einfühlen und mit großvolumigeren Tranchen den dringend benötigten Neubau von Pflegeeinrichtungen noch mehr vorantreiben würden.“



War das Unternehmen 2020 noch als reiner Entwickler von Pflegeimmobilien angetreten, hat sich der Fokus im Jahr 2021 auf den Aufbau eines eigenen Immobilienportfolios erweitert. Dies schlägt sich auch im kürzlich veröffentlichten, zweiten Nachhaltigkeitsbericht der Cureus nieder. So wurden die Berichtsinhalte nach den Kriterien der Global Reporting Initiative (GRI) und der European Public Real Estate Association (EPRA) neben Baustellendaten und Daten aus dem Geschäftsbetrieb auch um Auswertungen zu den Verbräuchen im Bestand erweitert.



Mit Veröffentlichung des zweiten Nachhaltigkeitsberichtes schließt sich nun auch das zweite ESG-Risk-Rating durch das Rating-, Research- und Datenunternehmen Sustainalytics bis zum Jahresende an. Bei ihrem Erstrating erreichte Cureus bereits einen geringen Score von 12,2 (0-100, je niedriger desto besser) Punkten und fällt damit in die Kategorie „low Risk“.



Cureus ist seit August 2022 Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) [wir berichteten]. Das noch junge Unternehmen unterstreicht damit sein Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaften und baut sein Netzwerk weiter aus. Fortan strebt das Unternehmen für alle Neubauten neben der Ausführung als KfW-Effizienzhaus-40 auch eine Zertifizierung nach dem DGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold an.



Das von Cureus finanzierte Gesundheits- und Gemeindezentrum für ältere Menschen in Kampala, Uganda konnte zu Beginn des dritten Quartals fertiggestellt werden. Mit der Ausstattung des Gesundheits- und Gemeindezentrums wurde dann auch der Betrieb aufgenommen. Die Gäste der Einrichtung profitieren seitdem von Gesundheitspflege und Physiotherapie, Ernährungsberatung, Sozialhilfe und Rechtsberatung, Unterstützung durch Arbeitsagenturen, Bildung, lebenslangem Lernen und Kunst- und Kulturprogrammen.



Der Bestand umfasst nun 51 verpachtete Immobilien mit 5.071 Pflegeplätzen, 278 Service-Wohneinheiten und 16 sonstigen Einheiten. Mit einem Durchschnittsalter von vier Jahren ist das Portfolio sehr jung.



Im Bau sind derzeit 2.891 Pflegeplätze, 615 Service-Wohneinheiten und 84 sonstige Einheiten in 38 Projekten. In Planung sind derzeit rd. 4.850 Pflegeplätze, rd. 1.210 Service-Wohneinheiten und rd. 20 sonstige Einheiten in 62 Projekten, von denen bereits für 20 Projekte die Bauanträge gestellt wurden. Projekte in Planung sind bereits notariell gesichert. Projekte können bei Cureus beispielsweise verschiedenen Bauabschnitten an einem Standort entsprechen und nach Fertigstellung als eine verpachtete Immobilie zusammengefasst werden.



Cureus setzte auch im dritten Quartal 2022 kontinuierlich den Ausbau ihres Immobilienbestandes in verschiedenen Regionen Deutschlands erfolgreich fort. Das Unternehmen vermeldet neben einer Fertigstellung auch vier Projektstarts. Damit hat Cureus 84 Pflegeplätze fertiggestellt und den Bau von 283 Einheiten für die stationäre Pflege, 68 Service-Wohneinheiten und 18 Plätzen in der Tagespflege begonnen.



Am Standort Lüchow (Niedersachsen) wurde im August der dritte Bauabschnitt der Seniorenresidenz Lüchow begonnen. 41 Exklusive Service-Wohnungen werden bis Herbst 2023 gebaut. 114 stationäre Pflegeplätze und 13 Service-Wohnungen aus den ersten beiden Bauabschnitten sind bereits seit Jahresbeginn 2021 in Betrieb.



Mit der Seniorenresidenz Preußisch Oldendorf (Nordrhein-Westfalen) wurde ein weiterer moderner Standort für die Schönes Leben Gruppe fertiggestellt. Hier entstanden termingerecht 84 stationäre Pflegeplätze in einem KfW-40-Gebäude.



143 barrierefreie Einzelzimmer für stationäre und Kurzzeitpflege, 27 Service-Wohnungen und eine Tagepflege mit 18 Plätzen werden in zwei projektierten Bauabschnitten in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) entstehen. Die Fertigstellung des Objektes ist nach KfW-40-Stadard bis Sommer 2024 geplant.



Für ein modernes Gebäude mit 140 Einzelzimmern für vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege im brandenburgischen Rathenow erhielt Cureus Ende September eine Baugenehmigung. Gebaut wird in nachhaltiger Effizienzhaus-40-Bauweise gemäß KfW für compassio bis voraussichtlich zum Frühjahr 2024.



Im dritten Quartal fanden ebenfalls zahlreiche Baustellenfeste statt. So konnten in Dortmund, Porta Westfalica-Barkhausen, Gladbeck und Sundern-Amecke Richt- und Sommerfeste für 320 Pflege- und 109 Service-Wohneinheiten gefeiert werden.