Cureus legt Grundstein für neue Seniorenresidenz in Kassel-Bettenhausen

Mit einem feierlichen Festakt wurde gestern der Grundstein für die neue compassio Seniorenresidenz auf dem Areal des Wohncarreés Industriedenkmal Salzmann in Kassel-Bettenhausen gelegt. Das Ereignis markierte dabei nicht nur den Baustart für den modernen Pflegestandort, sondern gilt als symbolischer erster Meilenstein für die Entwicklung des gesamten Areals hin zu einem neuen, lebendigen Wohnquartier und Mittelpunkt im Stadtbezirk Bettenhausen.

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