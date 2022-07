Cureus feiert Richtfest in Drochtersen

Während Cureus in Drochtersen für das Lebens- und Gesundheitszentrum Mea Fortuna gemeinsam mit WH Care am Freitag das Etappenziel gefeiert hat, konnte der Bestandshalter mit seinem Projekt in Dinslaken über die Zielgeraden gehen und für die kürzlich fertiggestellt Insanto Seniorenresidenz die Schlüssel übergeben.

