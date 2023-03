Cureus erhält Baugenehmigung für Seniorenresidenz Meinerzhagen

Cureus hat die Genehmigung für die Errichtung einer Seniorenresidenz mit 80 Pflegeplätzen und 6 Einzelwohnungen an der Adresse Im Brannten 1 in Meinerzhagen erhalten. Den Betrieb übernimmt Curavie Seniorenresidenzen als Pächterin. Cureus fungiert selbst als Generalunternehmer bei diesem Projekt.

„Nachdem wir die Abbrucharbeiten abgeschlossen haben, wird ein modernes und architektonisch ansprechendes Gebäude entstehen. Es wird von einer attraktiven und großzügigen Grünanlage mit Verweilqualität umgeben sein“, erläutert Fabian Krüger, zuständiger Projektleiter der Cureus. „In Meinerzhagen entsteht dann in nur 18 Monaten Bauzeit bis zum Ende des Sommers 2024 eine moderne Seniorenresidenz nach energetisch optimiertem KfW-40EE-Standard, die sich in ihrer Bauweise und Struktur ganz klar auf die Bedürfnisse der Bewohner und auch des Pflegepersonals fokussiert. Als Betreiber haben wir Curavie Seniorenresidenzen gewonnen."



„Die Pflege in der neuen Residenz wird sich auf sogenannte leichte bis schwerste Pflege nach SGB Xl konzentrieren und schließt dabei auch Demenzpatienten nicht aus“, sagt Susanne Thon, Geschäftsführerin bei Curavie Seniorenresidenzen. „Neben dem vollstationären Wohnen und Betreuen werden wir auch eingestreute Kurzzeitpflegeplätze anbieten. Wir legen großen Wert auf eine optimale soziale und therapeutische Betreuung in unseren Einrichtungen. Diese sind darüber hinaus als offenes Haus konzipiert: So wird auch in Meinerzhagen ein Mittagstisch für die Nachbarschaft angeboten und diverse Veranstaltungen des Hauses werden öffentlich sein, sobald es die Corona-Lage wieder zulässt.“ In der Curavie Seniorenresidenz Meinerzhagen werden rund 60 Arbeitsplätze entstehen.



Auf dem rd. 10.000 m² großen Grundstück wird das u-förmige Residenzgebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rd. 5.400 m² entstehen. Es soll neben einem Erd- und zwei Vollgeschossen noch ein Staffelgeschoss umfassen und wird komplett barrierefrei gemäß der sehr energieeffizienten und nachhaltigen KfW-40EE-Bauweise geplant. Die Beheizung erfolgt ökologisch sinnvoll über ein Blockheizkraftwerk (BHKW), das gleichzeitig Strom für die Seniorenresidenz erzeugt. Die Flachdächer werden begrünt und bekiest, was sich positiv auf das Mikroklima auswirkt.



Der Standort der neuen Curavie Seniorenresidenz Meinerzhagen liegt im südlichen Teil der Stadt. Neben dem direkten Zugang ins grüne Umland ist das Zentrum mit Supermärkten, Ärzten und sozialen Einrichtungen sowie der Kirche oder per Bus schnell zu erreichen. Dadurch ist der Standort auch optimal mit den Städten und Gemeinden in der Umgebung verbunden. Auf dem Gelände der Residenz werden Fahrradstellplätze sowie 25 Pkw-Stellplätze entstehen. Eine gute Erreichbarkeit für Besucher und das Pflegepersonal ist daher sichergestellt.