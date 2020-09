Curata erleichtert KMG um sechs Pflegeeinrichtungen

KMG hat sechs seiner zehn stationären Pflegeeinrichtungen und einem ambulanten Pflegedienst an die Curata Care Holding, die die Einrichtungen zukünftig betreiben wird, veräußert. Es handelt sich um die stationären Einrichtungen in Plau am See, Malchow, Alt Schwerin, Neustadt (Dosse), Tangermünde und Ellrich-Sülzhayn sowie den ambulanten Pflegedienst in Nauen. Der Vollzug der Transaktion wird zum 1. November 2020 angestrebt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Folgende Einrichtungen wurden übernommen:

• Seniorenheim am Park, Lindenallee 36, Alt Schwerin, Gesamtfläche 29.364 m², Nutzfläche 2.365 m²

• Psychiatrisches Pflegeheim Malchow, Kloster 44, Gesamtfläche 4.164 m², Nutzfläche 1.296 m²

• Seniorenheim Eldeblick, Vogelsang 8, Plau am See, Gesamtfläche 4.926 m², Nutzfläche 3.234 m²,

• Seniorenheim Dosseblick, Prinz-von-Homburg-Straße 37, Neustadt (Dosse), Gesamtfläche 8.451 m², Nutzfläche 3.114 m²,

• Seniorenheim Elbblick, Schlossfreiheit 7, Tangermünde, Gesamtfläche 6.959 m², Nutzfläche 3.908 m²,

• Mehrgenerationenhaus Sülzhayn, Am Haidberg 1, Ellrich/OT Sülzhayn, Gesamtfläche 49.095 m², sowie der

• Ambulante Pflegedienst Nauen, Schützenstraße 36, Nauen



Mit dieser Akquise baut Curata sein bundesweites Netz an Pflegeeinrichtungen und ambulanter Pflege um weitere 535 Betten und aktuell 67 ambulant versorgte Klienten aus und betreut nun insgesamt rund 4.000 Menschen. KMG geht diesen Schritt, um sich zukünftig noch stärker auf den Akutkrankenhaussektor zu konzentrieren. Erst im Juli 2019 hatte KMG vier neue Akutkliniken in Thüringen und Brandenburg übernommen.



„Wir sind sehr erfahren im Profilieren von Kliniken durch hervorragende Medizin in Flächenländern. Wir haben in vielen unserer Kliniken eine Schwerpunktversorgung mit hochspezialisierten Fachabteilungen aufgebaut, die weit überregional bedeutsam sind. Das möchten wir ausbauen durch ein erweitertes Netz aufeinander abgestimmter Krankenhäuser“, erläutert Stefan Eschmann, Vorstandsvorsitzender der KMG Kliniken. „Die Seniorenheime, die direkt an unseren Kliniken liegen, werden dauerhaft bei KMG bleiben. Diese sinnvolle Nähe zwischen Akutversorgung, Rehabilitation und stationärer Pflege werden wir weiter fördern und entwickeln“, so Eschmann weiter. Bei der Wahl der neuen Betreiberin haben die Bad Wilsnacker darauf geachtet, dass sie die Pflegeeinrichtungen im Sinne des Gesundheitsunternehmens weiterentwickelt.



„Wir expandieren mit diesem Zukauf unser Kerngeschäft der vollstationären und ambulanten Altenpflege im Nordosten Deutschlands. Mit der geografischen Lage der Einrichtungen erschließen wir Gebiete, in denen Curata bisher unterrepräsentiert war. Wir glauben sowohl an die Einrichtungen, das Konzept als auch die Regionen, weshalb wir unsere überregionale Infrastruktur bereits entsprechend angepasst haben. Damit gewährleisten wir den problemlosen Übergang im laufenden Betrieb“, führt Curata-Geschäftsführer Thorsten Mohr aus.