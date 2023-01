Curata in Schieflage geraten

Die Curata Gruppe ist in Schieflage geraten. Wie die Betreiberin von Pflegeheimen heute mitteilte, hat das Unternehmen für einzelne Gesellschaften Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Grundsätzlich strebt die Gruppe eine Restrukturierung an, die aber nach ersten Einschätzungen auch Standortschließungen mit sich bringen wird. Aktuell gibt es 40 Standorte mit rund 4.000 Betten.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Curata Insolvenz Seniorenresidenz Aktivieren

Das zuständige Gericht hat den Anträgen für die Curata Care Holding GmbH, die Catering Gebäude Service Mitte, die CP Care Property Management, die Curata Pflege GmbH sowie die Curata Seniorenresidenzen für Pflege und Betreuung GmbH bereits stattgegeben.



Als Gründe für die Situation nennt das Unternehmen unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die stark gestiegenen Energiekosten sowie sonstige allgemeine Preissteigerungen. Verschärft wurde die für die gesamte Branche herausfordernde Situation vor allem durch den Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal, der dazu führt, dass wirtschaftlich notwendige Belegungsquoten teilweise nicht erreicht werden können.



„Aufgrund des Zusammentreffens unterschiedlicher, anhaltend wirtschaftlich belastender Entwicklungen sind wir zum Handeln aufgerufen, um den stabilen Kern unseres Verbunds zu schützen und nachhaltig zu stärken. In weiten Teilen werden wir die Geschäftstätigkeit der Curata Gruppe uneingeschränkt fortführen. Gleichzeitig ist aber auch damit zu rechnen, dass an einigen wenigen Standorten Einrichtungen dauerhaft geschlossen werden müssen, wenn sie langfristig nicht wirtschaftlich sinnvoll geführt werden können.“, sagt Peter Paul Gruber, Geschäftsführer und CEO der Curata Care Holding GmbH.