Curata holt Tomasz Tomczyk als Chief Operation Officer

Die Curata Care Holding verstärkt ihre Geschäftsführung und ernennt Tomasz Tomczyk zum neuen Chief Operation Officer (COO). Tomczyk ergänzt die Geschäftsleitung in Berlin um Peter Paul Gruber (CEO), Bardo Mann (CFO) und Alexander Kolew (CHRO).

Tomasz Tomczyk verfügt über mehr als 10 Jahre berufliche Erfahrung im Gesundheitswesen mit langjähriger Praxis in operativen Führungsfunktionen innerhalb der Pflegewirtschaft. Er kommt von der Dorea Familie, wo er seit 2018 für den operativen Regionalbereich Mitte/West als Geschäftsführer tätig war. Zuvor führte der 38-Jährige das operative Geschäft der Asklepios Kliniken GmbH in Polen.



„Mit seiner umfassenden Expertise im operativen Bereich und seiner Personal- und Führungserfahrung ist er die ideale Besetzung, um unsere Führungsstruktur optimal für die nächsten Wachstumsschritte aufzustellen. Ich freue mich darauf, mit ihm die Herausforderungen der Branche zu meistern und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", so Peter Paul Gruber, CEO Curata.