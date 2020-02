Die Curanum AG mietet langfristig rund 1.300 m² Bürofläche in der Neumarkter Straße 59-63 in München Berg am Laim an. Das Unternehmen gehört zur Korian-Gruppe, einem Betreiber von Pflegeheimen. Insgesamt verfügt die fünfgeschossige Immobilie über knapp 17.000 m². Eigentümer des Gebäudes

[…]