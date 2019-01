Cubion verkauft Büroimmobilie in Mülheim an Eigennutzer

Die Cubion Immobilien AG hat den Verkauf der Alexanderstraße 50 in Mülheim begleitet. Das rund 3.145 m² große Bürogebäude verfügt über knapp 60 Stellplätze und ist zurzeit an drei Mieter vermietet. Die Käufergesellschaft wird die Immobilie zukünftig auf einer Etage selbst nutzen. Verkäufer ist eine in Dortmund ansässige Beteiligungsgesellschaft, die mehrere deutsche Versorgungswerke betreut. Der Standort im Gewerbegebiet Alexanderstraße zeichnet sich durch seine gute überregionale Anbindung an sämtliche Ruhrgebietsstädte aus. Nicht zuletzt dieser Standortvorteil war für die Käufer des Gebäudes ausschlaggebend. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Neben der Transaktion konnte der Immobiliendienstleister auch eine Vermietung in Bochum begleiten. Die Planetlan GmbH, ein Anbieter von Veranstaltungsdienstleistungen, IT-Leistungen und interaktiven Events rund um das Thema neue Medien Cubion Immobilien AG hat einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.200 m² Gewerbefläche in der Liegenschaft Feld 4 an der Feldstraße 4 in Bochum unterzeichnet. Der neue Mieter bezieht Mitte dieses Jahres etwa 600 m² Büroflächen sowie weitere rund 600 m² Service- bzw. Lagerflächen. Dem dynamischen Unternehmenswachstum ist damit nun auch durch ausreichend Gewerbefläche Rechnung getragen. Die Eigentümerin, die Klaus Steilmann Immobilien GmbH & Co. KG, hat die Immobilie Feld 4 in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet und mit der Sanierung begonnen. Der erste Meilenstein zur Vermietung der noch vakanten Flächen ist nun gesetzt. Auf Eigentümerseite herrscht Zuversicht, dass die übrigen freien Mieteinheiten im laufenden Jahr vermietet werden können.