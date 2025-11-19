Stabile Nachfrage
Cubion punktet in Dortmund mit zwei Vermietungen über 5.580 m²
Gleich zwei Abschlüsse meldet die Cubion Immobilien AG in Dortmund: Ein technischer Dienstleister übernimmt rund 5.300 m² im Kammerstück, zusätzlich bezieht die Gesundheitsrechtskanzlei Medlegal neue Räume am Westfalendamm. Beide Deals unterstreichen die stabile Nachfrage nach gut angebundenen Bürostandorten im Ruhrgebiet.
Die Cubion Immobilien AG hat in Dortmund zwei Bürovermietungen abgeschlossen und damit insgesamt rund 5.585 m² Fläche vermittelt. Der größere Abschluss betrifft das Objekt Kammerstück 15–17 im gleichnamigen Gewerbegebiet: Ein Unternehmen aus dem technischen Dienstleistungssektor übernimmt dort die komplette verfügbare Büro- und Servicefläche von rund 5.300 m². Vermieter ist ein institutioneller Investor, vertreten durch die Mideal Group. Das Gebäude eignet sich durch seine Single-Tenant-Struktur, 100 Stellplätze und die gute Anbindung an die Autobahnen Richtung Dortmund und Bochum besonders für den neuen Nutzer.
Zusätzlich vermittelte das Maklerhaus 285 m² am Westfalendamm 263 an die bundesweit tätige Kanzlei Medlegal. Die auf Medizin- und Gesundheitsrecht spezialisierte Sozietät entschied sich für den Standort aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit, einer funktional geschnittenen Raumaufteilung und der verkehrsgünstigen Lage. Eigentümer der Liegenschaft ist eine Anstalt öffentlichen Rechts.
Cubion-Prokurist Niklas Klein bewertet insbesondere die großflächige Vermietung im Kammerstück als wichtigen Marktsignal: Die Immobilie biete „ideale Rahmenbedingungen für eine effiziente und zukunftsorientierte Standortlösung“. Beide Abschlüsse unterstreichen die anhaltende Nachfrage nach flexibel nutzbaren Büros in etablierten Gewerbelagen des Ruhrgebiets.