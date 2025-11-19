Cubion punktet in Dortmund mit zwei Vermietungen über 5.580 m²

Gleich zwei Abschlüsse meldet die Cubion Immobilien AG in Dortmund: Ein technischer Dienstleister übernimmt rund 5.300 m² im Kammerstück, zusätzlich bezieht die Gesundheitsrechtskanzlei Medlegal neue Räume am Westfalendamm. Beide Deals unterstreichen die stabile Nachfrage nach gut angebundenen Bürostandorten im Ruhrgebiet.

.

Die Cubion Immobilien AG hat in Dortmund zwei Bürovermietungen abgeschlossen und damit insgesamt rund 5.585 m² Fläche vermittelt. Der größere Abschluss betrifft das Objekt Kammerstück 15–17 im gleichnamigen Gewerbegebiet: Ein Unternehmen aus dem technischen Dienstleistungssektor übernimmt dort die komplette verfügbare Büro- und Servicefläche von rund 5.300 m². Vermieter ist ein institutioneller Investor, vertreten durch die Mideal Group. Das Gebäude eignet sich durch seine Single-Tenant-Struktur, 100 Stellplätze und die gute Anbindung an die Autobahnen Richtung Dortmund und Bochum besonders für den neuen Nutzer.



Zusätzlich vermittelte das Maklerhaus 285 m² am Westfalendamm 263 an die bundesweit tätige Kanzlei Medlegal. Die auf Medizin- und Gesundheitsrecht spezialisierte Sozietät entschied sich für den Standort aufgrund der kurzfristigen Verfügbarkeit, einer funktional geschnittenen Raumaufteilung und der verkehrsgünstigen Lage. Eigentümer der Liegenschaft ist eine Anstalt öffentlichen Rechts.



Cubion-Prokurist Niklas Klein bewertet insbesondere die großflächige Vermietung im Kammerstück als wichtigen Marktsignal: Die Immobilie biete „ideale Rahmenbedingungen für eine effiziente und zukunftsorientierte Standortlösung“. Beide Abschlüsse unterstreichen die anhaltende Nachfrage nach flexibel nutzbaren Büros in etablierten Gewerbelagen des Ruhrgebiets.