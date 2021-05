Cube übernimmt Leverkusener Bahnhofsquartier

Bis 2026 investiert der Leverkusener Projektentwickler über 200 Mio. Euro in den neuen Eingang zur Opladener Innenstadt. Das gemischt-genutzte Stadtquartier wird 63.000 m² Bruttogeschossfläche und rund 42.000 m² Nutzfläche für Wohnen, Büroflächen, Einzelhandel und Hotel umfassen.

