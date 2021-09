Cube startet kooperatives Planverfahren für B8 Center

Auf dem Areal des heutigen B8 Centers soll ein lebendiges, gemischt genutztes Stadtquartier entstehen. Daher startet Cube im September 2021 unter dem Namen GemeinschaftsWerk Flingern ein umfassendes kooperatives Planverfahren, um die Bürger in die Neugestaltung des Areals einzubeziehen.

.

Das im Frühjahr erworbene Fachmarktzentrum [wir berichteten] soll unter Einbeziehung der Öffentlichkeit weiterentwickelt werden. Die Bürger, Vereine und Gewerbetreibenden rund um den Standort erhalten im September erste Informationen zum Verfahren und den Beteiligungsmöglichkeiten. In der ehemaligen Sparkassen-Filiale im B8-Center eröffnet die Cube Real Estate ab Ende September zudem eine zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten. Mit Abschluss des Verfahrens Anfang 2022 wird ein Empfehlungsgremium aus Planungsexperten, Politik, Bauherr und Bürgern den verantwortlichen städtischen Gremien einen städtebaulichen Entwurf für die Neugestaltung des Areals an der Werdener Straße 87 empfehlen.



„Wir wollen auf dem B8-Areal mittelfristig ein lebendiges und attraktives Stadtquartier schaffen, das an diesen einmaligen Standort passt. Deshalb laden wir die Stadtgesellschaft Flingerns herzlich dazu ein, den Prozess gemeinsam mit uns zu begleiten“, so Tilman Gartmeier, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung der Cube Real Estate.



„Die Erfahrungen bei unserem benachbarten Projekt Cube Central 378 zeigen, dass Projektentwickler und Bürger gemeinsam ein passendes, standortgerechtes Projekt konzipieren können, das kommunale, baurechtliche und wirtschaftliche Notwendigkeiten berücksichtigt. Wir haben daraus gelernt und beziehen die Bürger des Stadtteils bei der Neugestaltung des B8-Areals von Anfang an mit ein“, ergänzt Thore Marenbach, Projektverantwortlicher bei der Cube Real Estate.



Mehrstufige Bürgerbeteiligung

Das kooperative Planungsverfahren gliedert sich in mehrere Schritte: Ein „Kommunalcafé“ am 8. Oktober 2021 dient dem gegenseitigen Kennenlernen aller Akteure. Zudem wird es einen offenen Austausch zu verschiedenen Themen wie Nutzung, Städtebau, Freiraumplanung und Mobilität geben. Ein renommiertes Planungsteam aus den Büros MVRDV, LOLA Landscape Architects und Planersocietät Dortmund nimmt Ideen und Vorschläge auf und integriert diese in erste Planungsvorschläge. In der „Kids Werkstatt“ am 30. Oktober 2021 werden auch die Stimmen von Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren gehört und kreativ in Bilder und Modelle umgesetzt. Es folgt die „Entwurfswerkstatt“, bei der das Planungsteam mehrere unterschiedliche Ansätze in den Diskurs einbringt. In der Werkstatt wird an Styrodurmodellen und Plänen gemeinschaftlich gearbeitet und entworfen. Die daraus resultierenden Konzepte werden durch das Planungsteam vertieft und der Öffentlichkeit Anfang 2022 präsentiert. Nach öffentlicher Diskussion wird das Empfehlungsgremium diese Entwürfe bewerten und den Gremien der Landeshauptstadt Düsseldorf einen Entwurf als Grundlage für das anschließende Bauleitplanverfahren empfehlen.



Basis des Verfahrens ist ein Beschluss des Ausschusses für Planen und Stadtentwicklung der Stadt Düsseldorf sowie der Bezirksvertretung Flingern. Das Bebauungsplanverfahren für das Projekt könnte 2022 starten. Im Rahmen dessen werden die Bürger wiederholt beteiligt. Die Beschlussfassung für den Bebauungsplan obliegt sodann den zuständigen politischen Gremien der Landeshauptstadt.