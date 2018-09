Cube Real Estate verstärkt sein Team mit drei Neuzugängen

Die Cube Real Estate GmbH holt gleich drei neue Mitarbeiterinnen an Bord. Seit dem 3. September unterstützt Franciska Bösz das Team des Leverkusener Projektentwicklers als Senior Projektleiterin. Stefanie Lux verantwortet ebenfalls seit dem 1. September die Bereiche Marketing & PR. Ab 3. Oktober übernimmt zudem Stephanie Heithausen die Leitung des Bereiches Human Resources.

.

Franciska Bösz war zwischen 2010 und 2017 als Projektleiterin mit Personalverantwortung beim Architektur- und Stadtplanungsbüro planquadrat Elfers Geskes Krämer PartG mbH in Darmstadt tätig. Ihre Schwerpunkte lagen in der Planung von Wohn- und Büroentwicklungen sowie der Revitalisierung von Industrieimmobilien. Davor arbeitete Franciska Bösz als selbstständige Planerin für Büroinnengestaltung in Dubai.



Stefanie Lux arbeitete vor ihrem Antritt bei Cube als Marketing Managerin für die BHB Bauträger GmbH Bayern in Grünwald bei München. Dort war sie unter anderem für die Entwicklung von Marketingkonzepten, Pressearbeit, Eventplanung und -management sowie für die Entwicklung und Einhaltung der Corporate Identity des Unternehmens zuständig. Als Marketing Managerin sammelte sie zudem bei der Concept Bau GmbH in München Berufserfahrung.



Stephanie Heithausen kommt von der Statkraft Markets GmbH in Hürth zum Projektentwickler. Dort startete sie 2008 als Personalsachbearbeiterin. 2009 stieg sie zur Personalreferentin und Human Resources Business Partnerin mit den Schwerpunkten operative und strategische Personalarbeit auf.



Die Cube Real Estate hat aktuell Projekte mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro im Bau oder der Vergabevorbereitung. Weitere Entwicklungen von rund 400 Millionen Euro Entwicklungsvolumen in Eigenprojekten und Service-Development-Mandaten sind bereits angekauft und in Baurechtschaffung. In Summe beläuft sich das Projektvolumen bis Ende 2021 auf etwa 500 Millionen Euro. „Für die vor uns liegenden Aufgaben brauchen wir ein qualifiziertes Team in der Projektentwicklung und in den relevanten internen Bereichen. Franciska Bösz, Stefanie Lux und Stephanie Heithausen sind diesbezüglich eine hervorragende Ergänzung für unser Team. Mit den neuen Kollegen konnten wir unser neues Personalkonzept, das eine vollständige zweite Führungsebene bzw. Teamleiterstruktur vorsieht, umsetzen“, so Geschäftsführer Tilman Gartmeier.