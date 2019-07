Cube verpflichtet Nina Schweitzer-Bank und Pierre Seidt

Nina Schweitzer-Bank

Nina Schweitzer-Bank (39) und Pierre Seidt (54) arbeiten seit dem 1. Juli als Senior-Projektleiter für die Cube Real Estate GmbH. Beide werden die Hauptverantwortung für mehrere Projekte des Leverkusener Immobilienentwicklers übernehmen. Im Rahmen der zusätzlichen Personalverstärkung wird die Strategie einer erweiterten Unternehmensstruktur mit zwei weiteren Führungsebenen fortgesetzt. Das Team der Cube Real Estate erhält zusätzlich Unterstützung durch Yvonne Middeke. Die 39-Jährige konzentriert sich als Human-Resources-Verantwortliche auf die Personalgewinnung und -betreuung.

Nina Schweitzer-Bank wechselt von Jones Lang LaSalle zur Cube Real Estate. Zuvor arbeitete die Diplom-Architektin acht Jahre in Zürich für die Immobilienberatungsbüros Ettinger Partner AG und Emch+Berger Gesamtplanung Hochbau AG. Dort war sie hauptsächlich als Bauherrenvertreterin institutioneller Investoren für diverse Großbauprojekte in unterschiedlichen Assetklassen tätig.



Pierre Seidt kommt von dem Kölner Immobilienunternehmen WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH. Dort war der Diplom-Ingenieur ebenfalls als Senior-Projektleiter tätig – seit Januar 2019 mit Prokura in einzelnen Projekt- und Beteiligungsgesellschaften. Weitere berufliche Stationen absolvierte der studierte Architekt bei der Convince Immobilienmanagement GmbH als Senior-Projektsteuerer. Bei beiden Anstellungen hatte Pierre Seidt Projekt- und Personalverantwortung inne.



Yvonne Middeke war vor ihrem Einstieg bei der Cube Real Estate über sechs Jahre als HR-Managerin für Timetoact Software & Consulting in Köln tätig. Dort verantwortete die Diplom-Erziehungswissenschaftlerin den Personalbereich inklusive Recruiting, Personalentwicklung und Führungskräfte-Coaching. Zuvor arbeitete Yvonne Middeke in verschiedenen Positionen im Bereich Human Resources sowie in der Aus- und Weiterbildung.



„Mit hochqualifizierten Mitarbeitern auf der zweiten Führungsebene legen wir den Grundstein für unseren künftigen Erfolg. Erfahrene Projektleiter und ein kompetentes Backoffice werden unseren Wachstumskurs voranbringen“, sagt Tilman Gartmeier, Geschäftsführer der Cube Real Estate GmbH.