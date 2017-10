Cube Real Estate plant 140 Mikro-Apartments in Frankfurt

Die Cube Real Estate GmbH startet mit ihrem ersten Projekt in Frankfurt. Der Kölner Projektentwickler hat ein im Jahr 1970 erbautes Apartmenthaus mit einer Brutto-Grundfläche von rund 4.300 m² in der Goldsteinstraße 130 angekauft. Verkäufer ist ein in Frankfurt ansässiges Family Office.

„Frankfurt gehört zu den dynamischsten Städten in Deutschland. Der Bedarf nach Mikro-Wohnraum steigt durch den Zuzug vieler Young Professionals kontinuierlich an und mit Sicherheit wird auch der Brexit die Wohnraumnachfrage im Rhein-Main Gebiet weiter anheizen. Unser Markteintritt hier ist deshalb ein weiterer Meilenstein für unser Unternehmen“, so Tilman Gartmeier, Geschäftsführer der Cube Real Estate.



Im Rahmen einer umfänglichen Revitalisierung werden auf ca. 3.000 m² Wohnfläche ca. 140 bis 150 Mikro-Apartments entstehen. Das Projektvolumen beträgt über 18 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist derzeit für das Jahr 2020 vorgesehen. Die künftige Mikro-Apartment-Anlage liegt am Übergang zur Bürostadt Niederrad. Der S-Bahn Anschluss befindet sich nur wenige Gehminuten entfernt. Von hier besteht ein schneller Anschluss an die Frankfurter Innenstadt sowie an den internationalen Flughafen Frankfurt am Main.