Cube baut eigenes Bestandsportfolio auf

Die Cube Real Estate GmbH will neue Wege gehen. Der Projektentwickler will künftig selbstentwickelte Gewerbeimmobilien teilweise im Bestand halten. Ziel sei es, „die Wertschöpfung zu vertiefen, zusätzlichen Handlungsspielraum zu gewinnen und einen Teil der Erträge laufend zu reinvestieren“. Als erstes Objekt wurden die „Cube Offices 574“ aus Leverkusen-Opladen in das Bestandsportfolio übernommen. Auf diese Weise soll neben dem Projektentwicklungsgeschäft bis 2025 ein eigener Gewerbeimmobilienbestand in Höhe von 100 Millionen Euro aufgebaut werden.

