Cube Real Estate gründet Tochtergesellschaft für Management von Mikro-Apartments

Tilman Gartmeier, Geschäftsführer des Kölner Projektentwicklers Cube Real Estate, hat mit der Cube Life GmbH eine auf die Verwaltung von Mikro-Apartments und Studentenwohnanlagen spezialisierte Tochtergesellschaft gegründet. Cube Life ist nach dem Objektdienstleister Cube Property Services bereits der zweite spezialisierte Ableger des Kölner Unternehmens.

Das Leitungsspektrum von Cube Life reicht von der Neuvermietung über das Mietvertragsmanagement bis hin zur Nachhaltung der Mängel bei Wohnungsübergaben. Die Objekte sollen vollumfänglich betreut werden. In erster Linie wird Cube Life die eigenen Projekte der Cube Real Estate GmbH nach Fertigstellung verwalten und zusätzlich den Objektbetrieb ausgewählter externer Auftraggeber übernehmen. „Mikro-Apartments sind vor allem wegen der verhältnismäßig guten Rendite ein gefragtes Anlageobjekt. In den höheren Renditen dieser Anlageklasse bilden sich im Vergleich zu regulären Eigentumswohnungen aber auch höhere Aufwendungen ab. Ein spezialisierter Hausverwalter kann entscheidend dazu beitragen, die Renditeerwartungen zu erfüllen und durch intensives Management teilweise zu übertreffen“, sagt Tilman Gartmeier.



Die Erfahrungen der Cube Real Estate fließen in Cube Life mit ein. Der Projektentwickler hat bereits zahlreiche Studentenapartments entwickelt und teilweise selbst verwaltet. Zentrale Herausforderungen beim Management von Mikro-Apartments sieht Tilman Gartmeier vor allem im Mietvertragsmanagement und der Mieterzusammensetzung: „Mikro-Apartments weisen häufig Mieter-Fluktuationen von rund 40 Prozent auf. Das Mobiliar verschleißt schneller und eine stimmige Mieterzusammensetzung ist elementar für den langfristigen Erfolg.“



Cube Life wird im ersten Schritt um den Heimatstandort Köln herum aktiv werden und danach seine Geschäfte deutschlandweit anbieten.